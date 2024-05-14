抓噪音車限制多 新北開罰率僅2％

全國推動聲音照相取締噪音車，但開罰須滿足「前後3秒無車」、「地乾無雨」、「風速小於每秒5公尺」等要件，導致定點設備拍照數量大，開罰數卻極低，統計新北去年至今年4月，196處噪音科技執法設備共拍45萬件，符合裁處條件有9301件，開罰率2％。環保局長程大維說，已反映給中央盼放寬開罰條件，也與中央配合，從源頭改善車輛不當改裝噪音問題。環境部表示，多數條件短期無法克服，但3秒無車部分去年已修改程式排除。

環境部大氣司長張順欽說，民眾站外面吹風就會聽到風聲，噪音可能風速所致，因此規定風速逾每秒5公尺不開罰，不能全歸咎在機車上。他提到，連單車騎經過有水的地方，都會發生噪音，更會干擾測驗結果，這兩項規定，短時間無法克服。

中央從2021年起，推動全台各地在熱區設置固定式聲音照相系統，限速50公里以下路段，不得超過86分貝、限速50公里至70公里路段，音量不得超過90分貝。

新北市環保局目前已在196處噪音陳情熱點設置科技執法設備，並逐年增加，市議員陳偉杰指出，不管是科技執法據點增加，還是管制時段擴大24小時，車輛噪音問題不減反增，去年公害陳情，噪音占比達57％最多，民怨居高不下，質疑政策有發揮效果嗎？

程大維說，科技執法要達裁罰標準相當困難，各縣市政府與中央開會時，紛紛反映希望修正條件，才能提到嚇阻力道。

除新北市，基隆市民多年來也飽受車輛噪音所苦，市府從法令面、執行面雙管齊下，今年2月起車輛使用不合格排氣管妨害他人安寧，白天罰鍰提高到6000元起跳，深夜再加倍開罰1萬2000元。環保局統計2至4月已罰161件，希望透過強力執法及重罰，壓制違規者氣焰。

基隆市環保局也表示，今年會再採購聲音科技照相執法設備，擴充執法能量。