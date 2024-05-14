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蔣萬安明訪日 向東京巨蛋取經

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安（中）15日出訪東京，昨天赴萬華區，出席與里長有約活動，會前先和里長寒暄互動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（中）15日出訪東京，昨天赴萬華區，出席與里長有約活動，會前先和里長寒暄互動。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安本周三出訪東京，為期4天行程除出席永續科技城市峰會市長論壇，也將拜會東京都知事小池百合子、自民黨青年局、日華議員懇談會等。另，這次參訪東京巨蛋也是此行亮點，由於東京巨蛋年吸引4千萬遊客造訪，堪稱「世界級娛樂中心」，蔣說，東京巨蛋舉辦非常多國際賽事及演唱會，希望能吸取相關經驗。

蔣本月15至18日出訪東京，除在Sushi Tech市長論壇主題演說，向超過40位各國市長分享台北面對震災等安全城市實踐；此趟也會再次拜會小池百合子，就安全、運動與未來之都三大願景，探討未來深入合作方向；並回訪日本舊識，包括自民黨青年局、日華議員懇談會等，盼透過深入兩市情誼，強化台北的國際連結。

蔣萬安表示，這一次在訪東京緊湊行程中，也安排參訪東京大巨蛋，因東京大巨蛋從1988年開始到現在，歷經數次維護升級，同時舉辦非常多國際賽事及演唱會，希望能夠吸取東京巨蛋經驗。

蔣提到，東京大巨蛋也是日本讀賣巨人的主場，今年初日本讀賣巨人隊來台，也到台北大巨蛋跟台灣職棒隊伍比賽，當時讀賣隊對台北大巨蛋整體規畫、設計、實際比賽感受表達肯定，大巨蛋未來有很多可以向東京大巨蛋借鏡之處。

大巨蛋 日本 東京

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