地方憂人潮來了 交通恐更亂

為帶動三貓2.0，北市府採BOT方式，由民間投資45億元，要將原Zoo Mall用地打造為海琉館、海洋生態主題酒店等。但地方憂心，建成後帶動人潮，恐讓地方交通更加混亂。副市長林奕華表示，未來園區延長營業時間，可有效分流動物園人潮，加上環狀線完工、停車位增加後，周邊交通應可改善。

國民黨議員徐弘庭表示，以動物園為主軸打造生態園區，應去思考如何行銷帶來人流，比如房價優惠拉高住房率，搭配水族館、動物園、貓纜等，確實有機會帶動區域發展，他樂觀其成；民進黨議員簡舒培說，過去Zoo mall已經失敗，現在要重新規畫生態園區帶動觀光，她認為效果有限，就算真成功，也會延伸很多問題，包含塞車、捷運量能是否能應付等，考驗市府是否有配套。她認為，既然已有過一次失敗經驗，就應該將土地回饋於民，建設公園。

萬興里長林冠文說，建設園區他是樂觀其成，但動物園每到假日周邊路段會塞車，未來園區蓋起來人潮更多，市府應有配套措施，疏散周邊交通。此外，園區商場除了生態考量外，也應將在地民眾生活習性納入考量，回饋地方。

林奕華說，動物園目前人潮較集中，未來規畫動物園內海洋生物和夜間動物可能會和園區合作，除可讓動物園有更多空間外，水族館是從白天開到夜間，所以有些人可能會選擇晚上來水族館，分散白天來動物園的人流。

另，環狀線完工後捷運路網將更完整，應能讓更多遊客搭捷運，而非自行開車來動物園，周邊也有逾2千個停車位，可改善交通問題。