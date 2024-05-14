Zoo Mall用地 將蓋海洋生態園區

位於台北市立動物園旁的原Zoo Mall用地，前市長郝龍斌任內因經營不善成蚊子館，市府以公安疑慮為由，2014年拆除5棟建物並闢廣場綠地；前市長柯文哲任內8年遲無開發；去年市長蔣萬安上任，由光禹集團創立台北數位海洋生態娛樂開發公司得標，將打造海琉館、海洋生態主題酒店、並規畫商業區，預計將投資約45億元，預計2033年營運，帶動地方發展。

蔣萬安指出，此開發案將結合三貓2.0，以動物園大貓熊、貓纜及貓空元素，成為未來三貓非常重要門戶意象，不只帶動動物園觀光人流、貓纜乘客次數，還要帶動貓空的茶文化推廣。

該BOT案是由台北數位海洋生態娛樂開發公司得標，股東包括光禹、合眾建設、智友及台灣旅宿集團龍頭敦謙國際、雲豹能源，其中最大股東光禹集團，目前有經營兩個BOT案，包含在高雄的HOLO PARK-浮空劇院生活廣場，及在嘉義的全亞洲首座羊角藝術村。

此開發案，目前規畫基地一將導入海琉館、海洋生態主題酒店、海洋生態主題商業區；基地二建置虛擬動物園區及花園廣場；另外還有河濱高灘地堤外停車場、木柵機廠停車場及基地一地下空間，昨由光禹集團董事長字維新與副市長林奕華代表簽約。

林奕華表示，柯市府決定要用促參方式進行，但是碰上疫情進展不順，直到去年市長蔣萬安裁示盡速招商，此案民間機構預計投資約45億元，估計創造約1300個就業機會、政府財務效益收入約有21.24億元，北市動物園是亞洲知名動物園之一，園方希望能將水族館部分補上，未來園區將以生態為主題，並宣導動保、教育觀念。

字維新表示，未來大型樂園不再強調重資本設備，而是與生態、人文結合以療癒人心，尤其全球前十大、亞洲面積第一的北市動物園，年入園人數逾300萬人次。但他坦言，「第一次去動物園看青山綠水，但是好無聊」，目前北市動物園遊客滯留時間太短、沒商業設施等配套，未來園區盼保持原優勢，並改善觀光設施不足之處。

字維新表示，未來BOT案將設立三目標，包含延長遊客滯留率、與動物園合作建構水陸配套落實環保議題、帶動文山區經濟發展，串聯周邊動物園、貓纜等，除了發揮動保及生物多樣性生態意義，同時讓觀光紅利齊揚。