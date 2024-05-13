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捷運汐東線第2次招標 基隆及民生線納擴充項目

中央社／ 新北13日電
捷運汐止東湖線統包工程今天進行第2次招標，預定9月決標。圖／新北捷運局提供
捷運汐止東湖線統包工程今天進行第2次招標，預定9月決標。圖／新北捷運局提供

捷運汐止東湖線統包工程今天進行第2次招標，預定9月決標；未來和捷運基隆線、民生線採同一機電系統。新北捷運局表示，未來3條捷運線會採一車到底營運模式規劃。

捷運汐東線工程招標第1次招標於3月8日決標，但因無廠商投標而流標，新北市捷運工程局分析原因與缺工、工資及物料飆漲，廠商投標意願低，經修正後今天進行第2次招標。

新北市議會今天進行業務質詢，捷運局長李政安在答覆國民黨議員白珮茹質詢時表示，上次招標金額為新台幣323億餘元，這次則縮減招標項目，招標金額降到319億餘元。

他表示，這次招標金額雖減少，但保留汐東線機廠土建工程（金額155億元）、基隆捷運機電系統及軌道工程（金額307億元）及捷運民生線機電系統及軌道工程（金額335億元）等擴充項目，合計總擴充金額上限為797億元。

他表示，機廠等納入後續擴充，要等有財源後才會進行後續，也就是等財務計畫修正通過，才會辦理後續招標作業。

他表示，民生線的綜合規劃已於4月9日報交通部審查，核定後也會採後續擴充辦理。包括汐東線、基隆線、民生線都是同一機電系統，未來會採一車到底的營運模式規劃。

基隆捷運 汐東線

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