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北市追根究柢族譜展 竹簡、黑膠唱片賦家族史新意

中央社／ 台北13日電
台北市文獻館的創意族譜比賽邁入第20年，民眾參與趣味闖關遊戲-罕見姓氏貼貼看。圖／臺北市立文獻館提供
台北市文獻館的創意族譜比賽邁入第20年，民眾參與趣味闖關遊戲-罕見姓氏貼貼看。圖／臺北市立文獻館提供

台北市文獻館的創意族譜比賽邁入第20年，參賽學生盡顯創意，有人以竹簡及卷軸象徵「打開」家族史，還有學生以家人的聲音為媒材，打造黑膠唱片機播放自我介紹。

台北市立文獻館辦理創意族譜設計比賽，至今邁入20年，今年創意族譜展主題為「追根究柢．DRAGONJUDY」，取「追根究柢」可愛諧音梗「DRAGONJUDY」，緊扣龍年意象，設計出龍DRAGON與孩童JUDY的主視覺，藉此拉近與小朋友的距離。

文獻館指出，創意族譜展希望提升中小學生族譜知識、了解本土歷史文化，再透過創意將傳統族譜賦予新風貌；而今年得獎作品也十分精彩，結合了多媒材、剪貼、立體創作等多元方式。

平面類低年級組特優獎西松國小葉詠希，以竹簡呈現家族成員故事，利用「卷軸」設計標題，象徵打開父母2家族的故事。

立體類高年級組特優獎八堵國小詹子馨，則以黑膠唱片機為主題，為每名家族成員錄製一張仿黑膠唱片外觀的自我介紹CD，再和爸爸DIY重新組裝老式錄音機和MP3播放器零件後，得以播放出家族成員們的聲音。

詹子馨並收集了許多有趣故事及照片，製作成摺頁本，放到唱片機下方的抽屜，當唱片播到該家族成員聲音時即可翻看照片回憶過往，十分吸睛。

文獻館表示，「追根究柢．DRAGON JUDY」創意族譜展，即日起至6月9日，在西門町西本願寺廣場樹心會館展出，除陳列學生優勝作品外，規劃4大主題及趣味闖關遊戲。

文獻館指出，4大主題展區包含「姓氏探究」、「覓探族跡」、「原始之名．姓氏解密」、「族佈天下」。將由姓、氏、名、字，到複姓、罕見姓氏，再到兩「姓」平權與字輩的說明；族譜組成與意義及編制方式、台灣原住民族命名法則與文化，及其內含各族群的生命史與價值觀、宗祠由來、三獻禮制度等。

展區內也設計多項互動體驗遊戲及虛實整合活動，親子以輕鬆、有趣的方式一同學習族譜知識、增進關係。現場完成「族譜尋寶闖關活動」者，將獲贈微型益智玩具智力球或滾珠迷宮玩具1個；若依規定合照、打卡並上傳臉書分享，2項玩具即可同時擁有。

原住民 複姓

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