解決車子久佔 汐止保長路標線調整增youbike站

汐止區保長里居住人口越來越多，停車位一位難求，再加上長期遭人佔用，ＡＢ車交換停，不少民眾找不到停車位，引起不少民怨，所以，在接獲陳情後，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，針對保長路標線進行調整，並且設置youbike2.0及規劃機車格，改善長期佔用問題。

保長里長賴宗福說，其實已經觀察的大概一年，里民回報的情形、甚至錄影，有時候就是一台車換一台車，所以到夜間的時候，真的是一位難求，加上說這邊的產權實在是沒有辦法釐清，所以希望說短期間是不是可以就用黃線或者是機車格或是Ubike停車格的方式，來改善佔用的情形，尤其保長路53號到82號，兩個社區，一個有103戶，另一個有將近400戶，有一些新來的居民希望，河堤側，可以增加一些youbike跟機車車格。

社區主委王先生也說，現在因為機車汽車的需求量都很高，那考量到公平性，希望大家都能夠公平使用，所以有一個合法好的標線最好，如果都是白線，沒有定義清楚，那如果有人長期佔用，這個是這邊的里民長期的困擾。

立委廖先翔表示，汐止保長路的益翔青庭、還有森泉灣社區，靠近河堤側道路，現在的道路的配置，只有些許的機車而已，其他的部分就是白線、紅線，還有可能部分未畫有標線的地方，那就導致白線跟未畫標線的地方，可能都是一些民眾長期在使用，流動性不佳，沒有辦法每個人都有公平使用的一個機會，所以，地方就建議，是不是能夠做一些標線或者是youbike的設置。

廖先翔指出，討論會勘的結果，就是比較靠近51巷口沒有畫標線的地方，改畫黃線，黃線的意思就是說，規範例假日都可以停車之外，還有晚上8點到早上7點可以停車，那早上7點到晚上8點這段時間，就是只能夠臨時停車，讓區段的一個路側空間，有流通性，讓每個人都有公平使用的機會，至於機車格白線旁邊到社區汽車出入口紅線的這段白線，原則上是請交通局回去評估，是不是設置youbike2.0,因為這邊的道路路寬比較狹窄一點點，所以說2.0可能會調一個角度，然後再看角度調多少來決定這一段，能夠設置可能15到20個的youbike 2.0，讓每個人都有使用的權利。