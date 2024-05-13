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浪貓遭撞骨折 新北4獸醫3小時接回不怕「掰咖」

中央社／ 新北13日電
新北市動保處日前在新莊區救回一隻被車撞傷的流浪貓，左前肢骨折處手術難度高，但經4名獸醫師接力手術3小時，終於接回斷骨。圖／動保處提供（中央社）
新北市動保處日前在新莊區救回一隻被車撞傷的流浪貓，左前肢骨折處手術難度高，但經4名獸醫師接力手術3小時，終於接回斷骨。圖／動保處提供（中央社）

新北市動保處日前救回一隻被車撞傷的流浪貓，經醫檢發現在充滿神經的左前肢骨折，手術難度高，但仍組醫療團隊，4名獸醫師手術3小時接斷骨，終讓流浪貓不受跛腳之苦。

動保處日前接獲民眾通報新莊區新泰路有流浪貓，因車禍受傷趴在路旁，難以動彈。經動保人員前往將流浪貓帶回毛寶貝醫療中心進行救治。

經醫檢發現，受傷流浪貓左前肢骨折，傷處在左前肢近關節處，該部位血管神經密布，且貓前肢骨纖細不易以骨髓釘固定，進行手術的困難度高。

動保處向中央社記者表示，公務獸醫都是極具熱血，在公家資源支應下，都很積極救助動物，個案骨折手術難度高，民間一台手術上萬元，連醫藥及耗材、住院等費用高昂，因此，一般而言，流浪貓受這樣的傷勢，極可能面臨截肢或跛腳命運。

經評估後，由獸醫師李建沛等4名獸醫決定進行手術，經3小時的長時間手術，終於順利打入骨釘治療，接回斷骨，再加上完善的術後照顧，恢復健康，不僅流浪貓免除跛腳之苦，還順利讓人認養，創造幸福「貓生」。

動保處長楊淑方表示，任何動物的生命都是非常寶貴，都值得盡全力拯救，民眾若遇需救援的動物，可通報動保處救援，動保處有設置毛寶貝醫療中心，會妥善地收容、安置及醫療照護，讓毛寶貝在受難時得到照顧。

手術 浪貓 獸醫師

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