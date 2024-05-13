改善通學廊道 瑞芳國中退縮圍牆十月進場移樹

新北市瑞芳國中旁的三爪子坑路幅狹小，常常造成交通堵塞會車困難，是地方上長年待改善的瓶頸點，市議員林裔綺也協助爭取道路拓寬改善，要將瑞芳國中的圍牆打除退縮，增加路幅和設置實體人行道，讓當地居民出入及學子通學安全更有保障。

市議員林裔綺表示，瑞芳國中到瑞芳運動公園整段道路路幅都很狹小，時常造成民眾車輛通行無法會車，還有學生通學路廊安全也有疑慮，經過多次的會勘，目前已經規劃完成，預計將整個國中的圍牆打掉退縮增加路幅，然後改採穿透性的圍牆，也會施做實體人行道，讓整體道路和人行安全都更有保障。

林裔綺進一步說明，校園裡面目前有二十幾顆大樹在拓寬的範圍，目前養工處會先送移樹計劃，然後樹木因為在夏天的時候沒有辦法移除，所以整個移樹作業預計在十月會進場施作，希望最快會在明年初完成道路拓寬工程。