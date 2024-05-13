快訊

爆胎繼續開國道！狂飆逾30公里只剩輪框 阿伯以為沒問題

台南工廠火警 廠房3000平方公尺「全面燃燒」消防灌救中

吳怡霈5萬買「3張鴻海」 抱股10年後數字讓她驚呆了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改善通學廊道 瑞芳國中退縮圍牆十月進場移樹

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
新北市瑞芳國中旁的三爪子坑路幅狹小，市議員林裔綺也協助爭取道路拓寬改善，要將瑞芳國中的圍牆打除退縮，增加路幅和設置實體人行道。圖／觀天下有線電視提供
新北市瑞芳國中旁的三爪子坑路幅狹小，市議員林裔綺也協助爭取道路拓寬改善，要將瑞芳國中的圍牆打除退縮，增加路幅和設置實體人行道。圖／觀天下有線電視提供

新北瑞芳國中旁的三爪子坑路幅狹小，常常造成交通堵塞會車困難，是地方上長年待改善的瓶頸點，市議員林裔綺也協助爭取道路拓寬改善，要將瑞芳國中的圍牆打除退縮，增加路幅和設置實體人行道，讓當地居民出入及學子通學安全更有保障。

市議員林裔綺表示，瑞芳國中到瑞芳運動公園整段道路路幅都很狹小，時常造成民眾車輛通行無法會車，還有學生通學路廊安全也有疑慮，經過多次的會勘，目前已經規劃完成，預計將整個國中的圍牆打掉退縮增加路幅，然後改採穿透性的圍牆，也會施做實體人行道，讓整體道路和人行安全都更有保障。

林裔綺進一步說明，校園裡面目前有二十幾顆大樹在拓寬的範圍，目前養工處會先送移樹計劃，然後樹木因為在夏天的時候沒有辦法移除，所以整個移樹作業預計在十月會進場施作，希望最快會在明年初完成道路拓寬工程。

人行道 新北 瑞芳

延伸閱讀

高雄最長800公尺人行道標線內有交通桿 網友：嫌不夠窄嗎？

每年施放約30萬個…新北天燈自治條例今過一讀 經發局估稽查需新聘3人

公務員爆出走潮…過勞成常態 新北市府缺額最高前五名單位曝光

瑞芳國小小勇士路跑啟動 親子同樂挑戰自我

相關新聞

解決車子久佔 汐止保長路標線調整增youbike站

汐止區保長里居住人口越來越多，停車位一位難求，再加上長期遭人佔用，ＡＢ車交換停，不少民眾找不到停車位，引起不少民怨，所以，在接獲陳情後，立委廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，針對保長路標線進行調整，並且設置youbike2.0及規劃機車格，改善長期佔用問題。

改善通學廊道 瑞芳國中退縮圍牆十月進場移樹

新北市瑞芳國中旁的三爪子坑路幅狹小，常常造成交通堵塞會車困難，是地方上長年待改善的瓶頸點，市議員林裔綺也協助爭取道路拓寬改善，要將瑞芳國中的圍牆打除退縮，增加路幅和設置實體人行道，讓當地居民出入及學子通學安全更有保障。

淡水義山長照機構歡慶母親節 DIY豆腐乳、康乃馨

為歡慶五月母親節，新北市淡水區義山綜合長照機構舉辦愛在五月天母親節DIY活動，這次準備2種DIY活動分別是豆腐乳及康乃馨，特別準備許多材料，要帶著現場的媽媽長者們‵…

環狀線11處位移要開始修了 新北捷運局進場架設施工架

0403花蓮大地震，導致新北環狀線11處位移，新北市捷運局表示，新北市已與台北市達成共識，在釐清責任前，由新北市扛起修復...

Zoo Mall用地改建海洋教育生態園區...地方憂交通 市府曝解方

原Zoo Mall用地在前市長郝龍斌任內拆除後，前市長柯文哲任內8年，基地開發遲無進度，北市府明天終於找到促參案投資廠商...

提高誘因！紅黃單建物納防災都更 專家：還有一問題待解

新北老屋數量居全台之冠，30年以上老屋近83萬棟，平均屋齡逾30年，不耐震老屋暗藏風險。專家提醒，民眾應多關心住家大樓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。