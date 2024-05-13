淡水義山長照機構歡慶母親節 DIY豆腐乳、康乃馨
為歡慶五月母親節，新北市淡水區義山綜合長照機構舉辦愛在五月天母親節DIY活動，這次準備2種DIY活動分別是豆腐乳及康乃馨，特別準備許多材料，要帶著現場的媽媽長者們，一起動手作，完成的作品還可帶回家，讓媽媽們重溫古早味的回憶。
淡水義山綜合長照督導長陳貴芝表示，許多媽媽在過去的年代都會接觸過家常小吃豆腐乳，甚至有的還會自己製作，這一項古早味的食品小吃，而現在長照機構特別準備許多材料，包括了豆腐、及許多發酵的原料，要來帶著長輩們一起動手作，並且完成的豆腐乳還可以帶回家與家人一起品嚐，不僅是重回那古早味的回憶，還能夠與家人一起分享相當溫馨。
義山里長楊永麗說，這次來參與活動，看到現場有超過二十多位的長者媽媽們一起來動手作，也感受到五月母親節的溫馨氣氛，也一起與媽媽們動手作起豆腐乳。
另外義山長照機構在活動當中，也帶著長者一起做動健康運動，帶著長者一起活動筋骨，也期盼這一系的的活動當中，可以帶給現場的媽媽們一個難忘而且開心快樂的溫馨五月母親節。
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