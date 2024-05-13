提高誘因！紅黃單建物納防災都更 專家：還有一問題待解

新北老屋數量居全台之冠，30年以上老屋近83萬棟，平均屋齡逾30年，不耐震老屋暗藏風險。專家提醒，民眾應多關心住家大樓，若梁柱有異常裂縫或者牆面有大面積裂縫都要注意，若真的是紅黃單建築當然是都更最好，政府降低門檻、提高誘因絕對有效，但也應該思考中繼宅問題，避免民眾都更期間無處可住。

0403大地震中有不少新北建物被貼紅黃單，不少居民都喊出要都更，不過當中仍有意見分歧。新北都更處推動「防災都更2.0 PLUS」今起正式上路，除納入紅黃單建物外，也把同意比率降為八成。

中華民國全國建築師公會、新北市建築師公會理事長崔懋森指出，防災都更說穿了就是提高獎勵，紅黃單房屋很多是評估要拆除，卻因誘因不足而無建商及居民願意投入，所以如今納入機制一定有幫助。

崔懋森提醒，民眾地震後發現輕微龜裂都還好，不過若是梁柱則要相當小心，若有45度異常裂縫或者整條大裂縫都要注意，磚牆雖然無法分擔力量，但是裂縫若比較大而整片倒塌，仍會壓到人，所以民眾若覺得房屋有異常，都可以跟各地建築師公會聯絡檢查。

新北都更學會理事長辜永奇也說，過去規定是9成以上，如今降為8成，且紅黃單本來就是危險建築，像花蓮有房屋是震了又震而垮，當然不希望還有這樣的隱憂，門檻降低絕對是有幫助，過去也常有案例是真的同意比例就差一點點。