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唐吉訶德扭蛋藏籤涉詐欺 消保官：業者將提賠償方案

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市消保官、西門町派出所稽查唐吉訶德西門店扭蛋機。記者鍾維軒／攝影
台北市消保官、西門町派出所稽查唐吉訶德西門店扭蛋機。記者鍾維軒／攝影

日式賣場唐吉訶德（下稱Donki）爆出扭蛋藏籤案，有消費者把扭蛋轉完，頭獎卻未在其中，涉及詐欺。北市法務局今赴賣場稽查，消保官陳盈全表示，業者承認有疏失，正在調查是否員工所為，後續唐吉訶德與Tenga廠商會提供賠償方案給先前有轉扭蛋的會員。

網友張惟盛昨在Facebook發文表示，在Donki西門店看見扭蛋機上的頭獎Tenga商品沒被抽出，裡面又只剩下20多顆扭蛋，因此全包轉出，陸續打開扭蛋卻發現根本沒有頭獎和最終獎，詢問櫃臺後，店員竟說「如果一開始就把大獎放進去，被抽走後就沒人要抽了」，還要求對方再花2顆扭蛋的錢（800元）才能帶走獎項，讓他氣得發文，引發熱議。

北市法務局、西門町派出所今赴Donki稽查。陳盈全說，依法業者必須正確揭露獎項資訊，任何獎項被抽出都要揭露，不該有隱匿行為；初步調查結果，Tenga說有完整提供貨源給Donki，而Donki說正在了解中員工有無疏失，認為自己有依遊戲規則。

陳盈全提到，Donki和Tenga稍晚會發布補償消費的的方案，該扭蛋共2波銷售、每次99顆，這2次沒有拿到頭獎或最終獎的消費者，Donki會主動通知會員更換商品。業者若隱匿資訊會要求限期改善，沒有改善會罰2到20萬罰鍰，Donki已經將扭蛋撤掉，現場剩下扭蛋機和扭蛋殼，沒有任何籤。

由於涉及詐欺，萬華分局西門町派出所副所長蔡岳峰說，發文的當事人於5月11日23時許，進入派出所內，主要是諮詢和告知，並沒有提出告訴，若有其他明確違法情事或被害人提出告訴，員警就會積極偵辦案件。

扭蛋 西門町 頭獎

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