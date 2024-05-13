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台南推最強「脫單路線」 從月老廟到婚紗館都包辦
知名文學家葉石濤曾說，「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚的地方」，其中，戀愛、結婚更是人生重要的階段，南市觀旅局在520前夕推出「最佳嫁娶服務散步導覽路線」，今由市長黃偉哲啟動推薦，為想脫單尋找真愛、戀愛中情侶等，提供感情增溫的好去處。
黃偉哲表示，現代人對於婚禮雖逐漸走向簡約的風格，不過台南仍保有古風，而不論是傳統隆重或簡約創新，都象徵祝福、願新人佳偶幸福，因此，觀旅局今年推出最佳嫁娶服務散步路線，從約會、買禮品、拍婚紗照等一應俱全，讓情侶或是新人體驗一段浪漫的路線。
觀旅局長林國華則說，結婚是人生大事，且能夠與相愛的人步入婚姻，是難能可貴的幸福，而520象徵「我愛你」，是幸福又浪漫的日子，此次，在520前夕推出「最佳嫁娶服務散步路線」，由專業導覽員帶領民眾體驗導覽，同時也準備精美結婚證書、米香作為參加禮。
觀旅局說明，最佳嫁娶服務散步路線，由專業雙人導覽老師帶領遊客走訪月老廟重慶寺、金飾銀樓、婚紗攝影館及迎娶禮品店鋪等，全長約1.2公里，讓遊客體驗拜月老、脫單到佳偶新人迎娶等流程；散步路線導覽自18日起到6月8日，每周六下午3點30分至5點，共計4梯次，提供120位名額，今開放線上報名。
此外，觀旅局今也邀請即將步入禮堂的一對新人王小姐與羅先生，2人經台南友人介紹後，相識相愛，如今準備攜手走向人生另一個階段；2人也說，最佳嫁娶服務散步路線剛好提供婚禮籌備過程的步驟，像是拍婚紗、採買迎娶禮品等，很期待體驗散步路線的一條龍服務。
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