新北瓦斯管線挖破頻傳 議員批管線圖資建置緩慢

新北市去年挖破瓦斯管線有64件，其中板橋就有8件。民進黨新北市議員黃淑君今天質詢時指出，新北管線圖資準確率度低，工務局設置iroad系統，最準的一級圖資建置僅39.09%，但最不準確的四級圖資則有高達57.20%，要求市府今年應落實提升一級圖資逾五成，降低管線挖損機率。

新北市副市長劉和然指出，同仁很用心建置圖資系統，因為早期管線，很常連管線單位自己都無法弄清楚，市府全力建置圖資，新案埋設管線一定沒有問題，但有些如台電、台水或是中華電信部分，會全力納入圖資。

黃淑君說，新北市要建置智慧城市，但相關資料庫數據卻經常出錯，他舉地下管線圖資不准，導致管線挖損不斷發生，去年全新北挖破64件瓦斯管線，板橋就占了8件，要求市府今年要將一級圖資建構率提升到5成。

黃淑君也說，新北市目前有1263個New Taipei熱點，而板橋區就佔有473個熱點數點，其中逾半數居然在新北市政府，黃淑君表示落實Wi-Fi之建置，新北市政府應整合現有系統，包含中央的iTaiwan，落實資源整併，並且提升熱點連線服務品質。

黃淑君說明，新北市宣示要來建置5G智慧共桿，但是全新北市共有24萬盞路燈，至今僅完成1400枝共桿建立，智慧度明顯不足，為落實智慧城市，希望可以增加設置數量，其中共桿系統可以檢測噪音及環境數據之監測，由於板橋江翠重劃區為新興社區，鄰近環河道路，常有車噪，希望市府可以在板橋江翠重劃區來優先建置，落實智慧城市管理，並且提升該區域的生活品質。

研考會主委林豐裕指出，提供民眾上網地點以提供公務服務地點為主，市府才會最多，目前包含旅遊區、各區都有，會重新檢視，如果效率地或訊號不佳處，都會檢討改善。

劉和然則說，新北市目前有24萬盞路燈，智慧共桿部分將從新興區開始示範，包括塭仔圳、江翠等地區，未來都會納入。