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板橋停電！議員憂變桃園翻版 劉和然：能源政策要檢討

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋浮洲地區昨晚無預警停電。圖／立委葉元之提供
板橋浮洲地區昨晚無預警停電。圖／立委葉元之提供

板橋浮洲地區昨晚無預警停電，影響板橋、土城2000多戶。國民黨新北市議員江怡臻今天下午質詢時指出，不否認台電基層辛勞，但先前桃園頻繁停電，大家都擔心接下來會是新北。副市長劉和然指出，台灣能源問題現在當務之急，不僅對產業需求衝擊，民生不便更是感同身受，能源政策有必要檢討。

江怡臻說，今年4月光是停電次數就高達35，每次都2000多戶受影響，整個4月停了8萬戶，近半年更是停了171次，昨天板橋無預警停電，難道接下來就是新北？

江怡臻說，台電給的停電理由很多，包括鳥群、樹木壓斷，連桃園市長張善政也認為是民進黨錯誤能源政策導致，台電更說4-9月本來就是停電高峰期，台電更說桃園沒有任何一處重複停電的，桃園人大半年才停電一次，難道是分區限電？

經發局長何怡明表示，昨天停電台電聯絡處指出是因為開關有故障。

劉和然說，台灣能源問題現在當務之急，不僅是對產業衝擊，民生不便更是能夠感受，台電基層員工很辛苦，台灣用電除了安全，更要不能缺；被問到台灣有沒有缺電，劉和然說，台灣能源政策在配比與期程上要重新檢討，能源絕對是這幾年要面對的事情，市府也會積極跟台電聯繫，幫新北控制好供電。

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