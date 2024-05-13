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新人「登記首選日」將至！來新北市登記 指定520生效送幸福好禮

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
圖為板橋戶政事務所結婚禮，取自新北市政府。
圖為板橋戶政事務所結婚禮，取自新北市政府。

一年一度的520即將來臨，諧音「我愛你」成為新人結婚登記的首選，於5月15日至5月17日提前到新北市戶政事務所辦理「指定結婚生效日」手續，新北市各區戶所就加碼贈送婚禮小物。

新北市民政局表示，近年來214、520等特殊日期因為浪漫又好記，成為新人們選擇結婚登記的熱門日子。「指定結婚生效日」的服務，只要在結婚登記日前三個工作日內至戶政事務所登記，並指定結婚登記生效日便可完成，讓新人有更充裕的時間完成結婚大事。

民政局補充，為表達對新人的祝福，新北市18個戶政事務所別出心裁，推出各式充滿意義的贈禮。中和戶所以「呷好米．嫁好尪」俗諺為發想，將囍米製成「幸福米(美)滿」的花磚，祝賀新人未來幸福又美滿；而板橋戶所以Lucky馬克杯及小熊毛巾，寓意「幸福一『輩』子，熊愛哩」；三重戶所及金山戶所則分別以「甜蜜小熊玫瑰香氛禮盒」、「浪漫久久(九)玫瑰香水皂禮盒」，藉玫瑰花語象徵新人濃濃的愛情。

聚傳媒

婚禮 新人 新北 結婚 520

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