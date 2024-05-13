台北玫瑰園花海盛開！五月漫遊新生公園賞「甜品玫瑰」

今年初夏，台北玫瑰園新一波花期悄然展開，就像仙女隨手揮舞的魔杖，一朵朵玫瑰立即蔓延成繽紛花海，許多以甜點命名的玫瑰都盛開，來場繽紛的花園派對，藉由玫瑰花傳遞您對她們最真摯的愛！

步入五彩玫瑰園區，沿著步道需要低下頭，才可以看到來自法國的杏色迷你玫瑰「水蜜桃飄移」，花心是淡黃色、微香、多花叢開，一個枝條就可以開出一束花的花量，以其強大的抗病性而聞名；攀爬在鐵架上的茶玫瑰「甘草茶」，花瓣為淺黃色，散發濃郁的甘草及老玫瑰的香氣。

辨識度極高的「摩洛哥公爵」，也被稱為「櫻桃派」，花瓣邊緣由粉至紅，會隨著季節呈現不同顏色變化，在2004年獲得世界玫瑰花展金牌獎項。「草莓馬卡龍」藏身在玫瑰拱門附近，花色最初呈奶油白，之後會慢慢轉粉色，蔓延成粉色花海；「綠冰」也屬迷你玫瑰，別稱「綠雪」，白色至淺綠的花朵，花香溫和。

在靠近祕密花園區，整齊、直立型的灌木玫瑰「椰子冰」絕對能吸引大眾目光，植株高度可達150公分，顯眼的麝香粉紅色花朵，帶有果香和鳶尾花香，於2017年榮獲澳洲國家玫瑰試驗花園銀獎！在育種家花園，濃粉紅色的「草莓」在陽光下綻放，淡淡地散發出大馬士革基底的中香，只要看過一眼，就能瞬間抓住您的視線。入口區正前方的「溫暖」成簇綻放，帶有雅致的中度茶香，隨著花開就有不同的暖色系花色變化，不易讓人看膩，就像母愛不會隨著時間而退去光芒。

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