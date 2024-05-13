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納入紅、黃單建物！新北防災都更2.0＋ 同意比率降為8成

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北建物受損已有11件紅單、20件黃單，集中在土城、中和等地，能否順利都更引發討論。記者李成蔭／攝影
新北建物受損已有11件紅單、20件黃單，集中在土城、中和等地，能否順利都更引發討論。記者李成蔭／攝影

0403大地震中有不少新北建物被貼紅黃單，不少居民都喊出要都更，不過當中仍有意見分歧。新北都更處表示，「防災都更2.0 PLUS」今起正式上路，除納入紅黃單建物外，也把同意比率降為8成。民代提醒，都更程序複雜，市府不是只有開說明會，還要更主動協助，且可能思考搭配「強制拆除」機制，避免少數人反對而延宕流程。

新北建物受損已有11件紅單、20件黃單，集中在土城、中和等地，行政院5月3日公告新北為災區，涵蓋9個行政區、共325戶，都更規畫再引發討論。新北都更處今公告修正「新北市加速推動都市危險建築物重建專案計畫（防災都更2.0 PLUS）」，今起正式上路。

都更副處長李擇仁說明，「防災都更2.0 PLUS」危老建物及海砂屋外也納入震損紅、黃單建築物，並降低門檻至取得超過八成同意即可提出申請，盼藉此加速重建。都更處補充，防災都更目前已核准22案，2案審議中，受理期限至2027年8月31日止，有需要的社區應盡快申請。

有紅單大樓居民表示，能降低同意比例當然是好事，像他們大樓內雖然同意戶有到九成，但都更花費還沒出來前，說不準是否會有人反悔，若再加上原不同意戶，未必一定能成功都更，而這其中最主要問題是，現在被貼紅單而在外租房一個月就要3萬，還有正在付貸款的3萬元，未來若再加上都更後的費用，難以想像一個月要付出的預算。

新北市議員林銘仁表示，降低門檻有助整合，但流程太繁瑣，市府除了辦說明會，更要主動出擊協助相關文書處理，否則居民根本搞不清楚。新北市議員黃心華則認為，若只單純降低同意比例，而沒有搭配「強制拆除」機制的話，那麼最後仍可能會因為少數人反對更延宕整個流程；中央也應考慮適度放寬容積獎勵的天花板上限，否則偏遠區房價較低，難以支應推動都更所需的營建、管銷成本。

另，震後紅黃單房屋在不少市區也能看到，民眾憂心屋主們就這樣擱置下去，恐不時有「磁磚雨」。李擇仁強調，新北雖沒有相關罰則，不過都更處都有掌握各案，住戶們都滿積極要都更或補強，且新北將紅單及黃單建物都歸於「迅行劃定更新地區」，只要5成同意就能啟動都更程序，住戶8成同意亦可走危老都更，避免出現「擺爛」情況。

新北都更處推「防災都更2.0 PLUS」危老建物及海砂屋外也納入震損紅、黃單建築物，並降低門檻至取得超過8成同意即可提出申請，盼藉此加速重建。圖／新北都更處提供
新北都更處推「防災都更2.0 PLUS」危老建物及海砂屋外也納入震損紅、黃單建築物，並降低門檻至取得超過8成同意即可提出申請，盼藉此加速重建。圖／新北都更處提供
新北都更處推「防災都更2.0 PLUS」危老建物及海砂屋外也納入震損紅、黃單建築物，並降低門檻至取得超過8成同意即可提出申請，盼藉此加速重建。圖／新北都更處提供
新北都更處推「防災都更2.0 PLUS」危老建物及海砂屋外也納入震損紅、黃單建築物，並降低門檻至取得超過8成同意即可提出申請，盼藉此加速重建。圖／新北都更處提供

住戶 新北 都更

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