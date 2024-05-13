快訊

中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

蔣萬安明年恢復發小提燈？ 1前提下民調7成支持

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市研考會主委俞振華今天在議會民政部門備詢，國民黨議員楊植斗問研考會小提燈最新民調結果。圖／引用自議會直播
北市研考會主委俞振華今天在議會民政部門備詢，國民黨議員楊植斗問研考會小提燈最新民調結果。圖／引用自議會直播

北市在前市長柯文哲任內，於2019年取消台北燈節小提燈發放，不過有議員反映，希望恢復發小提燈，北市研考會近期最新民調結果出來，有超過5成民眾贊成恢復發小提燈；另，若是採環保材質，更有超過7成贊成發放。北市研考會主委俞振華表示，已將民調結果交給觀傳局，會由觀傳局整體評估，明年是否恢復發放小提燈。

柯文哲市長任內，2018年10月北市府由民眾提案辦理i-Voting投票，是否不再發小提燈，避免製造垃圾及增加廢棄電池，結果提案通過，柯市府於2019年燈節活動後，不再製作發放小提燈。

不過蔣萬安上任第一年仍維持不發放，有議員認為，許多縣市都會發免費小提燈，讓小朋友感受節慶氣氛，蔣市府今年元宵仍維持不發放，讓不少家長、小朋友大失所望，盼恢復發放。

北市研考會主委俞振華今天在議會民政部門備詢，國民黨議員楊植斗問研考會小提燈最新民調結果，俞表示，研考會日前小提燈的民調有兩個題目，第一是問民眾贊不贊成發小提燈，但有提及有人認為不環保，超過仍有5成贊成發放；第二題則是問，若小提燈材質採環保材質可回收，結果超過7成民眾贊成發放。

楊植斗說，因為台北市沒有發小提燈，還是有相當多里民會打電話給里長詢問，議員也收到不少民眾反映，為何都沒有小提燈，小提燈發放都是里辦公室電話被打爆，第一線里長也都非常關心這個話題，甚至還有里長自掏腰包做小提燈發放給里民。

對於台北市要不要恢復發小提燈？俞振華表示，民調結果已經提供給觀傳局整體評估，目前觀傳局正在籌辦明年的台北燈節，會由觀傳局整體評估，明年是否恢復台北燈節小提燈發放。

議員也要求民政局長陳永德，應協助觀傳局爭取小提燈恢復發放？陳永德允諾，好的。

元宵節 北市 民調 觀傳局

延伸閱讀

停滯10年！Zoo mall用地將開發 蔣萬安：三貓2.0帶動觀光

520不同調？藍營人士：盧秀燕看2028願景、蔣萬安2026市政優先

東京大巨蛋經濟成蔣萬安訪日亮點..他：借鏡國際賽事演唱會經驗

京華城案柯文哲私人行程政風處調查？ 蔣萬安：有向廉政署彙報

相關新聞

停滯10年！Zoo mall用地將開發 蔣萬安：三貓2.0帶動觀光

位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，在前市長郝龍斌任內，因經營不善成蚊子館，郝市府以建築有公安疑慮，2014年...

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

蔣萬安明年恢復發小提燈？ 1前提下民調7成支持

台北市在前市長柯文哲任內，於2019年取消台北燈節小提燈發放，不過有議員反映，希望恢復發小提燈，北市研考會近期最新民調結...

龍潭三坑硬蓋加壓站 地方爆連署反對並組自救會抗爭

台水公司計畫在龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發居民反對，台水說明會無法化解民怨，三坑居民昨天起每周假日在老街連署反對建三坑加...

迎接國際博物館日 新北市黃金博物館18日遊客免費入館

迎接5月18日「國際博物館日」，新北市瑞芳區黃金博物館規畫一系列活動。館方說，5月18日當天開放民眾免費入館，文創賣區自...

新北大小里懸殊 里鄰編整難度高

新北29個區現有1032里，最大里是林口區南勢里3萬2814人，最迷你是瑞芳區碩仁里145人，規模相差226倍。隨重劃區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。