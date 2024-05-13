蔣萬安明年恢復發小提燈？ 1前提下民調7成支持

台北市在前市長柯文哲任內，於2019年取消台北燈節小提燈發放，不過有議員反映，希望恢復發小提燈，北市研考會近期最新民調結果出來，有超過5成民眾贊成恢復發小提燈；另，若是採環保材質，更有超過7成贊成發放。北市研考會主委俞振華表示，已將民調結果交給觀傳局，會由觀傳局整體評估，明年是否恢復發放小提燈。

柯文哲市長任內，2018年10月北市府由民眾提案辦理i-Voting投票，是否不再發小提燈，避免製造垃圾及增加廢棄電池，結果提案通過，柯市府於2019年燈節活動後，不再製作發放小提燈。

不過蔣萬安上任第一年仍維持不發放，有議員認為，許多縣市都會發免費小提燈，讓小朋友感受節慶氣氛，蔣市府今年元宵仍維持不發放，讓不少家長、小朋友大失所望，盼恢復發放。

北市研考會主委俞振華今天在議會民政部門備詢，國民黨議員楊植斗問研考會小提燈最新民調結果，俞表示，研考會日前小提燈的民調有兩個題目，第一是問民眾贊不贊成發小提燈，但有提及有人認為不環保，超過仍有5成贊成發放；第二題則是問，若小提燈材質採環保材質可回收，結果超過7成民眾贊成發放。

楊植斗說，因為台北市沒有發小提燈，還是有相當多里民會打電話給里長詢問，議員也收到不少民眾反映，為何都沒有小提燈，小提燈發放都是里辦公室電話被打爆，第一線里長也都非常關心這個話題，甚至還有里長自掏腰包做小提燈發放給里民。

對於台北市要不要恢復發小提燈？俞振華表示，民調結果已經提供給觀傳局整體評估，目前觀傳局正在籌辦明年的台北燈節，會由觀傳局整體評估，明年是否恢復台北燈節小提燈發放。

議員也要求民政局長陳永德，應協助觀傳局爭取小提燈恢復發放？陳永德允諾，好的。