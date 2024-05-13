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龍潭三坑硬蓋加壓站 地方爆連署反對並組自救會抗爭

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發三坑居民串聯連署反對，籌組自救會抗爭。記者曾增勳／攝影
龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發三坑居民串聯連署反對，籌組自救會抗爭。記者曾增勳／攝影

水公司計畫在龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發居民反對，台水說明會無法化解民怨，三坑居民昨天（12日）起每周假日在老街連署反對建三坑加壓站，並籌組自救會抗爭，市議員張肇良及自救會發起人之一劉修朗今（13日）上午表示，老街路口蓋加壓站改變三坑觀光風貌及影響居民生活，近期將開自救會成立大會，研議6月前進市政府陳情抗議，強烈表達反對中繼加壓站嫌惡設施。

台水第二區處副處長吳文忠表示，台水在三坑那裡蓋中繼加壓站是「沒有辦法的辦法」，現行一段式加壓的水管壓力大，爆管風險大，在三坑設站採二段式加壓，可提升南桃園40萬用戶及產業供水穩定；如果選址換到龍潭女監附近等高地，與現有一段式加壓風險無異，三坑最適合，用地已取得，且未來加壓站面積只占一半，另一半做客家元素景觀，可改善噪音、震動問題，不會變成擾鄰嫌惡設施。

張肇良表示，台水公司在三坑街口設置加壓站占地3千坪，會整個改變三坑城鄉風貌，三坑為水源地，加壓站深挖2、30公尺，將破壞水源地生態環境和地下水，加上噪音問題變成居民嫌惡設施，市政府卻未接地氣尊重民眾心聲，未先說明就支持，讓居民無法認同，且三坑、大平里居民5、600戶，接自來水用戶不到100戶，大都喝簡易自來水，卻在這裡設加壓站，忽略鄉親心聲，自救會將會商後向市政府陳情抗議。

「反三坑中繼加壓站自救會」居民昨天發起連署，張肇良、三坑里長黃遠達與里民老少紛紛參與連署反對三坑老街蓋加壓站，一天獲居民150人連署支持及同意加入「反三坑中繼加壓站自救會」群組，劉修朗說，在三坑觀光老街口蓋加壓站，市府4月11日起公告公展，里長居民卻不知情，去年才爆管大淹水，如今蓋加壓站會影響居民生活及地方觀光，形同隱瞞居民，近期將召開自救會成立大會，推選會長、副會長，研商向市政府陳情抗議。

黃遠達表示，台水公司堅持在三坑老街蓋加壓站，會破壞三坑水文及交通、文化景觀，帶來噪音等問題，影響居民生活，里內建議加壓站蓋在龍潭女監附近高地更適合，台水卻不聽，且三坑禁建40多為何不能一起變更都計，對三坑人不公平。

市政府都發局都市計畫科表示，市政府依規定進行都計用地變更公展，地方若無意見將送市都計委員會審議後再送內政部都計委員會審議，若有民眾陳情反對，台水公司需妥善與地方溝通，選址換地點由台水公司決定，針對地方希望三坑都計變更，由於三坑都計內尚有未開發飽和用地，無法這塊用地做主軸整體開發。

龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發三坑居民串聯連署，市議員張肇良（中）參與連署反對。記者曾增勳／攝影
龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發三坑居民串聯連署，市議員張肇良（中）參與連署反對。記者曾增勳／攝影
龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發三坑居民串聯連署反對，籌組自救會抗爭。記者曾增勳／攝影
龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發三坑居民串聯連署反對，籌組自救會抗爭。記者曾增勳／攝影

水公司 老街 自救會

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