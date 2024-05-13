停滯10年！Zoo mall用地將開發 蔣萬安：三貓2.0帶動觀光

位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，在前市長郝龍斌任內，因經營不善成蚊子館，郝市府以建築有公安疑慮，2014年拆除5棟建物並闢成廣場綠地。不過歷經前市長柯文哲8年，這塊用地遲無開發，北市府今天下午終於與投資人簽約，這也是北市首例以生態主題為主軸的促參案。台北市長蔣萬安表示，這個開發案將結合三貓2.0，以動物園貓熊、貓纜及貓空成為未來三貓非常重要門戶意象。

蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談，蔣說，很高興動物園旁Zoo Mall這一塊的開發案今天正式簽約。也要非常感謝市府各局處的同仁非常的努力。因為這是一個非常重要的開發案，它會結合我們三貓2.0計畫，也就是動物園的貓熊、貓纜以及貓空，它也是未來三貓地區非常重要的門戶意象，所以可以帶動不只是動物園的觀光人流，還有包括貓纜的乘客次數，以及帶動貓空的茶文化的推廣。

蔣說，他再三跟同仁說，要為成功找方法，沒有什麼不可能的事情。未來期待這個促參案能夠帶動周邊，結合包括未來的環狀線，還有文湖線，以搭交通便利之便，帶動整體地區的全面提升跟發展，這都是市民所期待的。