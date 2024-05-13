快訊

中職／明星賽攻進大巨蛋！蔡其昌揭2大亮點 啦啦隊也多1隊

逛101專櫃買名表被要求「配貨500萬」 胡瓜：我再也不會去

新北三重祖孫3屍命案 張姓女婿涉殺人罪遭聲押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停滯10年！Zoo mall用地將開發 蔣萬安：三貓2.0帶動觀光

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談。記者邱德祥／攝影
蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談。記者邱德祥／攝影

位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，在前市長郝龍斌任內，因經營不善成蚊子館，郝市府以建築有公安疑慮，2014年拆除5棟建物並闢成廣場綠地。不過歷經前市長柯文哲8年，這塊用地遲無開發，北市府今天下午終於與投資人簽約，這也是北市首例以生態主題為主軸的促參案。台北市長蔣萬安表示，這個開發案將結合三貓2.0，以動物園貓熊、貓纜及貓空成為未來三貓非常重要門戶意象。

蔣萬安今天上午出席萬華區里長座談，蔣說，很高興動物園旁Zoo Mall這一塊的開發案今天正式簽約。也要非常感謝市府各局處的同仁非常的努力。因為這是一個非常重要的開發案，它會結合我們三貓2.0計畫，也就是動物園的貓熊、貓纜以及貓空，它也是未來三貓地區非常重要的門戶意象，所以可以帶動不只是動物園的觀光人流，還有包括貓纜的乘客次數，以及帶動貓空的茶文化的推廣。

蔣說，他再三跟同仁說，要為成功找方法，沒有什麼不可能的事情。未來期待這個促參案能夠帶動周邊，結合包括未來的環狀線，還有文湖線，以搭交通便利之便，帶動整體地區的全面提升跟發展，這都是市民所期待的。

動物園 貓纜

延伸閱讀

520不同調？藍營人士：盧秀燕看2028願景、蔣萬安2026市政優先

東京大巨蛋經濟成蔣萬安訪日亮點..他：借鏡國際賽事演唱會經驗

京華城案柯文哲私人行程政風處調查？ 蔣萬安：有向廉政署彙報

上次被放鳥再約台智光說明光纖 蔣萬安：不會被牽鼻子走

相關新聞

停滯10年！Zoo mall用地將開發 蔣萬安：三貓2.0帶動觀光

位於台北市立動物園旁的原Zoo mall用地，在前市長郝龍斌任內，因經營不善成蚊子館，郝市府以建築有公安疑慮，2014年...

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

蔣萬安明年恢復發小提燈?研考會民調曝光 觀傳局正評估

台北市在前市長柯文哲任內，於2019年取消台北燈節小提燈發放，不過有議員反映，希望恢復發小提燈，北市研考會近期最新民調結...

龍潭三坑硬蓋加壓站 地方爆連署反對並組自救會抗爭

台水公司計畫在龍潭三坑老街蓋中繼加壓站引發居民反對，台水說明會無法化解民怨，三坑居民昨天起每周假日在老街連署反對建三坑加...

迎接國際博物館日 新北市黃金博物館18日遊客免費入館

迎接5月18日「國際博物館日」，新北市瑞芳區黃金博物館規畫一系列活動。館方說，5月18日當天開放民眾免費入館，文創賣區自...

新北大小里懸殊 里鄰編整難度高

新北29個區現有1032里，最大里是林口區南勢里3萬2814人，最迷你是瑞芳區碩仁里145人，規模相差226倍。隨重劃區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。