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府中永續時尚系列活動 5月18日重頭戲看伊林模特兒走秀
近年環保意識抬頭，新北文化局5月11日起舉辦為期一個月「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」，5月18日登場的重頭戲，由伊林模特兒走秀，展示5個專注永續議題的設計師品牌，每個品牌推出8套服裝展演，將府中廣場將化身時裝伸展台。
文化局指出，板橋在70、80年代紡織業興盛，曾帶動一波經濟發展，也是相關中下游產業聚集地。結合府中舊城區與潮流新趨勢，5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。屆時有貨櫃、工作坊、市集、搖滾舞台，帶領民眾從不同角度，看到永續與時尚的可能性。
其中5月18日重頭戲，是晚間7點登場永續時尚秀，邀請到5位關注永續議題的設計師，包括英國永續先鋒時尚品牌DEPLOY、強調服裝變化性、故事性的INF；重視材質觸覺記憶、機能性的台灣品牌oqLiq；以一輩子不製造垃圾為品牌核心的Story Wear，以及大量選用工藝大師陳景林的植物染布料的YENLINE。每個品牌將推出8套服裝展演，由伊林模特兒走秀展示，整場秀共計40套秀服，府中廣場將化身時裝伸展台。
文化局說，許多設計師品牌開始將環保、永續理念落實在設計中，5月18日、19日還有以永續時尚秀為延伸的時尚夢工廠，2天活動期間，府中廣場的快閃貨櫃，以髮型、彩妝、服裝造型和攝影打造專屬體驗空間，免費提供民眾裝扮體驗。
而5月19日周日下午4點到5點，還有彩妝大師曾亞凡、明星御用髮型師黃一峯、時尚教授李明川以及名模攝影師黃天仁親自操刀，體驗活動採線上報名，名額有限、額滿為止；快閃貨櫃也結合產學合作，邀請民眾化身永續設計師，改造舊衣將廢棄布料重製再生等。
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