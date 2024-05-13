快訊

姊弟疑生前遭餵毒再被母悶殺 閨密涉供毒被警帶回偵訊

珊瑚衰敗、漁網纏繞 台灣這3大觀光海域生態壓力緊繃

中國害怕音樂造反？香港 YouTube 禁播〈願榮光歸香港〉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

府中永續時尚系列活動 5月18日重頭戲看伊林模特兒走秀

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市文化局從5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。圖／新北市文化局提供
新北市文化局從5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。圖／新北市文化局提供

近年環保意識抬頭，新北文化局5月11日起舉辦為期一個月「FASHION FOR ALL 新北‧構時尚」，5月18日登場的重頭戲，由伊林模特兒走秀，展示5個專注永續議題的設計師品牌，每個品牌推出8套服裝展演，將府中廣場將化身時裝伸展台。

文化局指出，板橋在70、80年代紡織業興盛，曾帶動一波經濟發展，也是相關中下游產業聚集地。結合府中舊城區與潮流新趨勢，5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。屆時有貨櫃、工作坊、市集、搖滾舞台，帶領民眾從不同角度，看到永續與時尚的可能性。

其中5月18日重頭戲，是晚間7點登場永續時尚秀，邀請到5位關注永續議題的設計師，包括英國永續先鋒時尚品牌DEPLOY、強調服裝變化性、故事性的INF；重視材質觸覺記憶、機能性的台灣品牌oqLiq；以一輩子不製造垃圾為品牌核心的Story Wear，以及大量選用工藝大師陳景林的植物染布料的YENLINE。每個品牌將推出8套服裝展演，由伊林模特兒走秀展示，整場秀共計40套秀服，府中廣場將化身時裝伸展台。

文化局說，許多設計師品牌開始將環保、永續理念落實在設計中，5月18日、19日還有以永續時尚秀為延伸的時尚夢工廠，2天活動期間，府中廣場的快閃貨櫃，以髮型、彩妝、服裝造型和攝影打造專屬體驗空間，免費提供民眾裝扮體驗。

而5月19日周日下午4點到5點，還有彩妝大師曾亞凡、明星御用髮型師黃一峯、時尚教授李明川以及名模攝影師黃天仁親自操刀，體驗活動採線上報名，名額有限、額滿為止；快閃貨櫃也結合產學合作，邀請民眾化身永續設計師，改造舊衣將廢棄布料重製再生等。

新北市文化局從5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。圖／新北市文化局提供
新北市文化局從5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。圖／新北市文化局提供
新北市文化局從5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。圖／新北市文化局提供
新北市文化局從5月11日起到6月2日連續4個周末，在板橋府中廣場展開永續時尚系列活動。圖／新北市文化局提供

永續 設計師

延伸閱讀

全國唯一「龍王祭」迎龍王尊神 為鹿港慶端陽揭開序幕

議員控宰殺文化局 基市府：整合文化、觀光並進發展

伊林璀璨之星開跑！蔡淑臻當最強招牌替演藝組實踐夢想

朱軒洋劈腿後消失 蔡淑臻曝「女外科2」將寫兩種版本

相關新聞

柯文哲稱北士科案市府未採納新壽意見 簡舒培秀簡報批說謊

民眾黨主席、北市前市長柯文哲身陷北士科、京華城等案爭議，昨晚自錄12分鐘影片說明北士科來龍去脈，但議會北士科專案調查小組...

山地印象音樂會掀波 原民議員：北市國應該多學學全民原教

台北市立國樂團「山地印象」音樂會5月19日登場，近日卻因主題、節目介紹提及生性粗獷豪邁等用詞挨批刻板印象，北市國事後發布...

居民抗議麥仔園徵收案 新北：持續溝通

新北市政府有意在三峽區進行「麥仔園地區都市計畫」，居民不滿家園被徵收，昨天國土計畫審議專案小組會議開會前，居民聚集市府前...

京華城3疑點 柯市府勝訴仍送容獎

北市議會「京華城容積違失案專案調查小組」昨閉門會議，釐清柯市府決策轉彎過程時發現3大疑點，包括京華城沒提容積獎勵，市府卻...

柯規蔣不隨 鄰里公園回歸區公所管

台北市數百處鄰里公園管理，在前市長柯文哲任內從民政局區公所移撥至工務局公園處，市長蔣萬安近日拍板，鄰里公園再回歸區公所管...

未保公共自行車傷害險 7月1日起不得租借新北YouBike2.0E

公共自行車已成為不少民眾代步工具，新北市YouBike站點累積已達1311站，騎乘人次突破2.47億人次，新北市交通局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。