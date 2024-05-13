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15堂課為生命調音 北市閱讀寫作協會寫作班8月開課

中央社／ 台北13日電

由台北市閱讀寫作協會舉辦的「2024生活寫作班」，現場暨線上直播課程將於8月開課，由15名作家指導，帶領熱愛閱讀寫作的民眾體驗生活，為生命調音。

閱讀寫作協會「生活寫作班」今年邁入第21年，繼去年疫情解封後重啟實體課程，同時延續線上直播課程，實體及雲端同步開課，寫作學習及體驗無遠弗屆。

根據台北市閱讀寫作協會發布的新聞稿，寫作班師資包括陳義芝、楊明、向陽、彭樹君、羅智成、白靈、須文蔚、楊渡、宇文正、栗光、路寒袖、陳姵穎、盛浩偉、盧美杏等人，並由台北市閱讀寫作協會創會理事長汪詠黛擔任導師。

汪詠黛表示：「我們相信文字的力量，因為『我手寫我心』，AI再厲害，也不能取代我的心。15位老師引領我們開發自己的潛能，歡喜共學，用文字的溫度與力量，叩問生命、抒發感動，做更好的自己。」

課程針對想寫下生活點滴、心情感悟、家族書寫、創意故事的民眾，從散文、小說、現代詩、報導文學、影視文學等面向入門，講授生活寫作的技巧與投稿方法，並特別安排逐篇講解學員作品。

台北市閱讀寫作協會源於2004年的寫作私塾，2009年發展為近50人的讀書會，2010年成立台北市婦女閱讀寫作協會，2016年基於性別平權，更名為台北市閱讀寫作協會。

協會長年舉辦公益演講，以「聽的讀書會」方式邀請名家分享經驗，一起讀書、讀人、讀電影、讀藝文、讀山水；「生活寫作班」則由文壇名師親自指導，鼓勵全民寫作，琢磨說故事的素樸之筆，開展豐富第二人生。

「2024生活寫作班」將於8月7日起至11月20日（每週三上午10～12時）開課，報名洽https://www.facebook.com/TWLA2010。

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