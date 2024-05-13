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北捷實體商品店難找 站務員也不知

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
有旅客反映，北捷部分紀念商品製造地為中國大陸、越南，模型玩具很容易就損壞。記者鍾維軒／攝影
有旅客反映，北捷部分紀念商品製造地為中國大陸、越南，模型玩具很容易就損壞。記者鍾維軒／攝影

觀光客到台北旅遊搭捷運，常想買個紀念品回家，卻有旅客反映，北捷4家實體紀念商品館，除站點位置標示不清、地點難尋，許多紀念商品竟多是越南或中國大陸製，僅少數台灣製，被質疑品質良莠不齊。北捷回應，中山站、台北車站店未來將朝固定櫃位經營，會鼓勵廠商優先採用台灣製商品。

議員陳怡君指出，許多遊客搭乘台北捷運，都想在回國前買點周邊紀念品，但目前北捷僅台北車站、中山站、南京復興、忠孝復興站才有實體紀念商品館，許多旅客反映，找了老半天卻找不到地點，連站務人員都不清楚位置。

陳怡君表示，4家實體紀念商品館，不是在沒有人經過的地方，就是標示不明顯，還有的設置在閘門旁，就像流動攤販，很難被注意到，她舉台鐵為例，台鐵便當和紀念商品一起販賣，有店面、有招牌才能夠吸引旅客的注意，北捷應該向台鐵學習。

另外，議員也發現，北捷紀念商品如很受遊客喜愛的軌道玩具竟是由越南與中國大陸製造，至於捷運圖案手帕、文具等則是台灣製，代表北捷不是不能做，而是不用心做，希望可以用心找合作廠商，不要連周邊產品都是外國製。

北捷回應，台北車站店及中山店因應人潮動線，採用可移動式花車，以利隨時挪移調整，未來將朝固定專櫃型式設計優化；至於南京復興店、忠孝復興店因車站空間寬敞，參考百貨公司櫃位設計。

至於商品產地，北捷說，目前是委託的合作廠商在評估成本、生產技術下，自行選擇適合工廠生產，將持續依照國家法令辦理，未來會鼓勵廠商以台灣製為優先考量。

北捷 台北車站 台灣製

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