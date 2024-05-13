北市里鄰建設費少 擬2方向調整

台北市自2009年起，針對市內456個里每年補助基準為30萬元的里鄰建設經費，人口多的大里最多也僅補助40多萬，用於硬體修繕或辦課程活動，隨物價上漲，里長認為應增加。議員直言，新北、桃園都已調高至60萬元，北市也應跟進。民政局表示，將朝2方向研議，傾向基準經費增加10萬或級距重新調整，預計下會期前拍板，並編列預算送議會審查。

議員鍾佩玲說，目前桃園、新北里鄰建設經費為60萬元，但北市15年前基準就是30萬，她認為，該經費是用於里內修繕、課程辦活動等，經費多寡也影響里長可做的服務有多少，台北市預算規模不應該輸桃園、新北。

由於每個里規模不一，議員認為，依現行制度經費基準就是30萬，並參考人口、面積、土地現值列級距，但實際資料發現，北市8個里人口超過1萬人，天花板也僅拿到40多萬，對大里不公平，大的里應將級距拉開。

民政局自治行政科長方英祖表示，目前有5個里拿到40萬以上里鄰建設經費，雖比桃園、新北少，但北市額外針對沒活動空間的里，年補助36萬，讓里長找地點承租辦課程活動，約有200多里領補助。

目前民政局重新檢討里鄰建設經費，規畫朝2方向，一是將現有基準統一調高至40萬、級距不做調整；另一是維持基準30萬，調整級距計算公式，大小里每年拿建設經費有更明顯區隔。

內湖金湖里長邱金波表示，若能調高經費，樂觀其成；士林義信里長許立丕說，他1年拿30萬經費，「用到透支」，連辦母親節活動的康乃馨都得自己買，建議採統一調整，因有些里雖人口多、土地大，但人口流動快，未必用得完，但他的里在士林夜市旁，活動多，開支也比較大。