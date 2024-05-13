聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯規蔣不隨 鄰里公園回歸區公所管

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安日前拍板，台北市鄰里公園將再度移撥回民政局區公所管理。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安日前拍板，台北市鄰里公園將再度移撥回民政局區公所管理。記者林麗玉／攝影

北市數百處鄰里公園管理，在前市長柯文哲任內從民政局區公所移撥至工務局公園處，市長蔣萬安近日拍板，鄰里公園再回歸區公所管轄，被認為「柯規蔣不隨」又一樁。公園處表示，主要是因有里長提建議，今年4月工務局與民政局雙首長會議達共識，6月起點交設施後，明年1月1日起正式移交。議員認為，業務移撥各有利弊，但預算、人員配套要做好。松山區復勢里長徐麗雲向蔣萬安陳情，指鄰里公園植栽，不僅只有她的復勢里，北市所有有公園的里長，都希望將植栽種植回歸區公所經建課管理，這樣「做起事來比較方便，進度也比較快」。蔣萬安也當場裁示，的確很多里長都反映希望鄰里公園回歸區公所管，由兩個單位後續進行業務移撥。

前市長郝龍斌任內，台北市鄰里公園是由民政局區公所管理，不過柯文哲上任後，以推動「一條鞭」政策為由，將鄰里公園業務移交工務局，由於鄰里公園有多達373處及203處公有綠地，當時就引發不少里長抱怨，表示許多問題無法即時處理。

議員秦慧珠認為，柯文哲任內，將鄰里公園從區公所移到公園處，的確一度引發里長抱怨，因區長很買里長的帳，但工務局非里長的第一線對口，有時里長的建議會被排到後面處理，才引發不滿，她認為業務再度移撥回來有利有弊，但涉及的人力、預算配套要處理好。

議員何孟樺表示，鄰里公園回歸區公所管理，利是讓公園結合地方想法，地方里辦租借公園會更方便；不過弊的部分，則是讓北市的公園管理有多頭馬車，恐缺乏一致性的標準，應讓工務局及民政局研擬分工方案。

公園處表示，市長裁示後，今年6月就會與民政局區公所點交設施，2025年1月1日起正式移交業務。有鑑於鄰里公園是民眾日常生活空間範圍，本質具在地情感鏈結、社區發展特色，經評估，改由區公所管理鄰里公園，可使政策執行更符合地域性及親近性。

民政局自治行政科長方英祖說，接下來會將8年前移給工務局的人力與預算再移撥回來，也會看現在的業務預算現況增減調整，會有足夠的人力配置。

北市 柯文哲 議員

延伸閱讀

媽媽融化了！給太座禮物曝光 蔣萬安透露二寶眼中的媽媽

柯規蔣不隨又一樁！ 蔣萬安拍板鄰里公園回歸民政局管理

2024國際蔬食文化節 鄭文燦、蔣萬安一同浴佛祈福

真的流量密碼！ 蔣萬安二寶起床氣抱腿…網：臉很臭但超萌

相關新聞

中市府無人機是大陸產品？ 交通局：廠商確認美國製

台中市議員周永鴻今指出，交通局目前使用的Autel Robotics 品牌無人機為中國廠牌，極可能把市民大數據和市政資料...

柯規蔣不隨 鄰里公園回歸區公所管

台北市數百處鄰里公園管理，在前市長柯文哲任內從民政局區公所移撥至工務局公園處，市長蔣萬安近日拍板，鄰里公園再回歸區公所管...

新北大小里懸殊 里鄰編整難度高

新北29個區現有1032里，最大里是林口區南勢里3萬2814人，最迷你是瑞芳區碩仁里145人，規模相差226倍。隨重劃區...

新舊社區意見常相左 里長頭大

新北不少重劃區里長反映，轄區內涵蓋新舊社區，新舊住戶容易出現對立、分歧等衝突，盼市府劃分能以「居住人口」去調整，而非戶籍...

銀新未來城開發案 有望加速核定

新北三重區「銀新未來城」正在內政部審議，地方憂胎死腹中，過去內政部都委會以促參法規定社福設施案件需要經中央目的事業主管機...

北市里鄰建設費少 擬2方向調整

台北市自2009年起，針對市內456個里每年補助基準為30萬元的里鄰建設經費，人口多的大里最多也僅補助40多萬，用於硬體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。