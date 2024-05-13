柯規蔣不隨 鄰里公園回歸區公所管

台北市數百處鄰里公園管理，在前市長柯文哲任內從民政局區公所移撥至工務局公園處，市長蔣萬安近日拍板，鄰里公園再回歸區公所管轄，被認為「柯規蔣不隨」又一樁。公園處表示，主要是因有里長提建議，今年4月工務局與民政局雙首長會議達共識，6月起點交設施後，明年1月1日起正式移交。議員認為，業務移撥各有利弊，但預算、人員配套要做好。松山區復勢里長徐麗雲向蔣萬安陳情，指鄰里公園植栽，不僅只有她的復勢里，北市所有有公園的里長，都希望將植栽種植回歸區公所經建課管理，這樣「做起事來比較方便，進度也比較快」。蔣萬安也當場裁示，的確很多里長都反映希望鄰里公園回歸區公所管，由兩個單位後續進行業務移撥。

前市長郝龍斌任內，台北市鄰里公園是由民政局區公所管理，不過柯文哲上任後，以推動「一條鞭」政策為由，將鄰里公園業務移交工務局，由於鄰里公園有多達373處及203處公有綠地，當時就引發不少里長抱怨，表示許多問題無法即時處理。

議員秦慧珠認為，柯文哲任內，將鄰里公園從區公所移到公園處，的確一度引發里長抱怨，因區長很買里長的帳，但工務局非里長的第一線對口，有時里長的建議會被排到後面處理，才引發不滿，她認為業務再度移撥回來有利有弊，但涉及的人力、預算配套要處理好。

議員何孟樺表示，鄰里公園回歸區公所管理，利是讓公園結合地方想法，地方里辦租借公園會更方便；不過弊的部分，則是讓北市的公園管理有多頭馬車，恐缺乏一致性的標準，應讓工務局及民政局研擬分工方案。

公園處表示，市長裁示後，今年6月就會與民政局區公所點交設施，2025年1月1日起正式移交業務。有鑑於鄰里公園是民眾日常生活空間範圍，本質具在地情感鏈結、社區發展特色，經評估，改由區公所管理鄰里公園，可使政策執行更符合地域性及親近性。

民政局自治行政科長方英祖說，接下來會將8年前移給工務局的人力與預算再移撥回來，也會看現在的業務預算現況增減調整，會有足夠的人力配置。