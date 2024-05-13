銀新未來城開發案 有望加速核定

新北三重區「銀新未來城」正在內政部審議，地方憂胎死腹中，過去內政部都委會以促參法規定社福設施案件需要經中央目的事業主管機關認定，去年底促參法施行細則修正，去除「中央」二字，新北市府緊急開會由衛生局「認定」該開發案，並在上周補資料給內政部，銀新未來城開發案有望加速核定。

該基地原為三重碧華國中舊址，市府2020年規畫為銀新未來城，希望打銀髮住宅、托老、托幼、運動中心等設施，市府2020年10月報中央審議，開過3次小組會議，去年2月4日再度補件，卻石沉大海，目前現場是當停車場使用，其餘部分荒煙蔓草。

市議員李余典日前在議會質詢時，直言地方對銀新未來城非常期待，要求市府持續向中央爭取，不能讓銀新未來城移往其他地點。

衛生局長陳潤秋表示，今年2月內政部來函要求市府補送認定書，過去內政部、衛福部在這部分沒有達成共識，去年底促參法規修正，市府立刻召集各局處，確認銀新未來城開案，上周已把資料送內政部，後續審議將快速進行。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，銀新未來城開過3次小組會議，市府112年2月4日已依照前3次小組資料補件，113年2月1日又接獲國土署來文要求補充中央目的事業主管機關認定函。

鄭博仁說，依照112年12月28日最新修訂實施促參法細則，已明確表示社會福利設施得由直轄市或縣市政府自行辦理，無須由中央目的事業主管機關認定。

先前內政部指新北市府規畫高強度容積率400%，及30%樓地板面積作為商業設施使用，其中把公有土地辦理BOT供企業出租使用，恐會引起適法性及公益性疑慮。

鄭博仁指出，銀新未來城除提供20%土地當道路、綠地等公設用地，也規畫至少300輛停車位空間，並於細部計畫內設定商業設施比率上限30%，包含教育、文康、文教、展演及運動休閒設施，都依民眾建議需求納入，還含括長照所需的家屬喘息旅館、日用品零售、餐飲業等，兼顧長照社福服務及地方所需，與國內相關社福長照BOT案相比，具一定程度公益性。