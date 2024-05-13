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新舊社區意見常相左 里長頭大

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／新北報導

新北不少重劃區里長反映，轄區內涵蓋新舊社區，新舊住戶容易出現對立、分歧等衝突，盼市府劃分能以「居住人口」去調整，而非戶籍人口。

板橋區溪頭里長余柏緯管理範圍涵蓋大漢橋到江翠國小，也包括江翠重劃區DE區。他說，里內未設籍、租屋人口多，礙於經費有限，活動通常會限制「本里里民」參與，希望市府未來調整，不要以戶籍人口數去算，畢竟外來租屋者、沒設戶籍很多，盼從居住人口數去調整。

「里長只能居間去溝通。」余柏緯說，重劃區管理與舊社區有很大差異，例如新社區住戶期待巷弄要有標線型人行道，舊社區則會反彈，不想打破現況，若協調不成，容易產生疙瘩。

余柏緯坦言，以前會去認識新社區管委會主委，但一年一任，很難全部認識，既然目前無法分鄰，就只能鄰長選在新社區，由鄰長去聯絡新社區住戶，舊社區住戶若有問題可直接找他，才有辦法落實管理。

新莊區昌平里長林玉華說，里內橫跨新莊副都心及舊市區，兩邊需求、宣傳管道大不相同，里長需花更多時間、人力管理里內事務。林提到，副都心住戶普遍較年輕，注重社區美觀及環境，聯繫多用line溝通，舊社區平均年齡較大，人情味較濃，用志工宣傳里內事務成效較好。

住戶 戶籍 重劃區

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