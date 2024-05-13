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新北大小里懸殊 里鄰編整難度高

聯合報／ 記者張曼蘋劉懿萱／新北報導
新北近年不少重劃區大樓林立，吸引人口移入，里鄰如何切分成為挑戰。記者劉懿萱／攝影
新北近年不少重劃區大樓林立，吸引人口移入，里鄰如何切分成為挑戰。記者劉懿萱／攝影

新北29個區現有1032里，最大里是林口區南勢里3萬2814人，最迷你是瑞芳區碩仁里145人，規模相差226倍。隨重劃區等新建案林立，大小里人口差距加大，近期定期會上，藍綠議員針對「新北市里鄰編組調整自治條例」草案，促市府盡快有進度。民政局長林耀長說，預計下半年到29區公所辦地方說明會、提報里編組調整方案、送市議會審議等，照原計畫2025年底完成里編組或調整公告，拚2026年7月實施。

林口南勢里是新北第一大里，里長陳國烝指出，里內新建案陸續完工，人口移入快速，現有1萬4944戶、3萬2814人，新建案約占里內人口1成。里內人口多、服務案件也多，陳國烝說，有時一天要辦6、7場會勘，里長分身乏術，即便一刻也不得閒，新遷入的里民仍會在社群上抱怨找不到里長，「讓人看了有點傷心」。

陳表示，盼市府盡早切分，多一點人力、資源服務里民是好事，目前市府只打算將南勢里切分成3里，他主張最少應分4里，每里8000多人，最理想是分成6里、每里5000多人，避免一分割完人口又追上來。

民政局指出，今年上半年已擬訂里編組實施計畫、標準作業程序，持續開工作小組討論會議及教育訓練，預計今年下半年辦地方說明會、提報里編組調整方案，並送請議會審議。

民政局強調，將做整體性評估，考量各區居住型態及城鄉發展情形，以人口數、戶口數、面積大小、人口密度級距等為評估依據，與地方溝通後，再調整里鄰。

市議員周勝考表示，有的里在重劃後人口暴增，有的里只有數百人，市府審酌是否提高里鄰長補助費時，也要思考大小里特性及挑戰。

市議員黃淑君說，地方關注該自治條例能否趕上2026里長選舉，牽動層面多，主張江翠重劃區等應畫分成一個里，畢竟新興社區和傳統聚落需求不同，市府要合理分配資源。

市議員黃永昌更要求民政局在3個月內完成地方說明會，林耀長回應，要3個月內完成有難度，希望趕在今年下半年到明年初，將草案送進議會審議。

新建案 議員

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