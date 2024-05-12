北捷4實體紀念品店好難找「站務員都不知」 部分非台灣製品質差
台北捷運設立4處實體紀念商品館，但有遊客反映，4個站點位置除標示不清、地點難尋外，原本想買回家當作紀念品的商品，多數都來自越南或中國製造，品質差，只有少數為台灣製造，有議員就批評北捷不是不能做，而是不用心找合作廠商。北捷回應，中山站、台北車站店將朝固定櫃位經營，商品也會鼓勵廠商優先用台灣製造，力挺品牌與資源。
議員陳怡君指出，有遊客非常喜歡台北捷運，想在回國前搜尋周邊紀念品，雖然有找到官方的網路商店，但怕來不及取貨、買到假貨，選擇到實體店面。目前台北車站、中山站、南京復興站、忠孝復興站才有實體紀念商品館，但旅客反映找了老半天卻找不到，連站務人員都不清楚位置。
陳怡君表示，4家實體店面，不是在沒人經過的地方，不然就是標示不明顯，像流動攤販，還有設置在閘門旁，趕時間的人根本不會注意到，或是人潮多的時候影響進出動線。她舉台鐵為例，台鐵便當和紀念商品一起販賣，同時有店面、招牌，吸引旅客注意，北捷應向台鐵學習。
陳怡君還提到，有許多紀念商品產地為台灣，但也有部分玩具來自越南與中國。她說，民眾買的捷運列車、軌道玩具有些是國外生產，而捷運圖案的手帕、捷運列車模型和文具等，都是台灣製作，代表北捷不是不能做，而是不用心做，希望可以用心找合作廠商，不要連周邊產品都是外國製。
台北捷運回應，台北車站店及中山店因應人潮動線，採用可移動式花車，以利隨時挪移調整，未來將朝固定專櫃型式進行設計優化；南京復興店與忠孝復興店因車站空間寬敞，參考百貨公司櫃位設計，於付費區內設有捷運商品專屬櫃位空間。
至於商品產地，台北捷運說，目前委託合作廠商進行設計生產，合作廠商得於評估成本、生產技術下，自行選擇適合工廠生產，將持續依照國家法令辦理，未來也會鼓勵廠商以台灣製造為優先考量，用實際行動力挺在地品牌及資源。
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