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中市府推友善寵物計程車 便利飼主毛小孩共乘

中央社／ 台中12日電

為滿足飼主與寵物共乘計程車需求，台中市府交通局推廣友善寵物計程車，提供飼主與寵物共乘服務，目前已有16家派遣計程車業者，提供毛小孩共載服務。

台中市政府交通局長葉昭甫今天表示，隨著少子化趨勢，民眾將寵物視為家中一份子，在生活中逐步占有重要地位；根據內政部寵物登記管理統計資料，台中市犬貓登記有案數量達33萬4234隻，戶數達14萬466戶，數量占全國第2，僅次於新北市。

由於衍生龐大寵物經濟需求及商機，為打造台中成為友善寵物城市，葉昭甫說，交通局鼓勵台中市計程車車隊成立寵物專車投入載送服務，不只解決飼主交通需求，也展現台中市對寵物福利的關注與支持。

葉昭甫建議，民眾使用寵物友善計程車時，事先確認寵物大小及類型，將寵物裝籠上車以維護車輛衛生及行車安全，若寵物於行程中出現特殊情況導致車輛需要清潔時，飼主可能須支付駕駛額外清潔費，提醒飼主務必依照各車隊規定放置寵物，才能帶毛孩一起外出享受美好時光。

交通局說明，台中市寵物友善計程車分為多元化計程車及一般小黃計程車，民眾選擇「小黃」計程車時，收費模式僅以跳表計費不額外加收費用，而多元化計程車費率可能依選擇車型不同而異，民眾叫車前應先確認，避免發生糾紛，輕鬆帶寵物出遊、美容、看病、運動。

葉昭甫表示，台中市目前共有16家派遣計程車業者提供友善寵物計程車服務，民眾除可透過電話叫車告知客服人員派車需求外，也可透過手機APP叫車系統，相關寵物友善計程車叫車資訊，可參考台中市政府交通局網站。

台中市 寵物 計程車

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