媽媽融化了！給太座禮物曝光 蔣萬安透露二寶眼中的媽媽
今天母親節，台北市長蔣萬安自曝今年給太太的母親節禮物，就是由大寶、二寶(三寶太小了)親手做卡片，透露家庭甜蜜的直男守則秘訣，就是「要讓女生感動，手寫卡片準沒錯！」
蔣萬安今天在臉書放出前兩天帶著二寶、大寶手作卡片的影片，引發網友狂讚。蔣透露，今天母親節，不過母親節前兩天晚上，他偷偷找來大寶、二寶，父子一起手作卡片，二寶Olie用小小畢卡索的抽象手繪、大兒子得立的真情告白，感謝太太一直以來對全家人的呵護、付出 。
而且更讓媽媽融化的不僅手作卡片，還有大寶、二寶也在影片中，大聲說「媽媽我愛你！」蔣說，擔任市長以來他努力兼顧市政工作和家庭生活，謝謝太太的包容、做他最強大的神隊友，趁著母親節，他想和太太說聲：「謝謝妳，妳辛苦了！」也祝全天下偉大的媽媽們，母親節快樂。
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