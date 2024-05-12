媽媽融化了！給太座禮物曝光 蔣萬安透露二寶眼中的媽媽

今天母親節，台北市長蔣萬安自曝今年給太太的母親節禮物，就是由大寶、二寶(三寶太小了)親手做卡片，透露家庭甜蜜的直男守則秘訣，就是「要讓女生感動，手寫卡片準沒錯！」

蔣萬安今天在臉書放出前兩天帶著二寶、大寶手作卡片的影片，引發網友狂讚。蔣透露，今天母親節，不過母親節前兩天晚上，他偷偷找來大寶、二寶，父子一起手作卡片，二寶Olie用小小畢卡索的抽象手繪、大兒子得立的真情告白，感謝太太一直以來對全家人的呵護、付出 。