柯規蔣不隨又一樁！ 蔣萬安拍板鄰里公園回歸民政局管理

柯規蔣不隨又一樁。北市前市長柯文哲將原歸民政局區公所管理的鄰里公園移撥給工務局公園處，不過市長蔣萬安拍板，鄰里公園回歸為民政局區公所管理。公園處表示，這項政策主要是因許多里長提出建議，今年4月，工務局與民政局雙首長會議達成共識，今年6月起雙方點交設施後，明年2025年1月1日起正式移交業務。議員則認為業務移撥各有利弊，但預算、人員的配套措施，都要做好。

蔣萬安日前出席里長座談，松山區復勢里長徐麗雲陳情，指台北市鄰里公園植栽，不僅只有她的復勢里，北市所有公園里長，都希望將植栽種植能歸回區公所經建課，因為這樣「做起事來比較方便，進度也比較快」，儘管過去8年都習慣了，但希望歸回區公所，協助區里綠美化。

蔣萬安也當場裁示，去年就有里長提出，很多里長都有反映希望鄰里公園回歸區公所管理，所以這個案子簽上來，他裁示兩個單位進行業務移撥。

北市公園處表示，今年6月與民政局區公所等點交設施後，明年2025年1月1日起就會正式移交業務。公園處表示，他們是在105年接手維管鄰里公園迄今，已達成硬體設施更新及環境改善等階段性任務，有鑑於鄰里公園是當地民眾日常生活空間範圍，本質具有在地情感鏈結、與社區發展特色，經評估改由區公所管理鄰里公園，可使政策執行更符合地域性及親近性，同時提升服務品質與效率，打造符合里民需求兼具在地特色的鄰里公園。

前市長郝龍斌任內，台北市的鄰里公園是由民政局區公所管理，不過柯文哲上任後，以推動一條鞭政策為由，將由原區公所管理的鄰里公園移交工務局管理，由於鄰里公園有373處及203處公有綠地，當時就引發不少里長抱怨，表示許多問題無法即時處理。

北市民政局自治行政科長方英祖表示，接下來鄰里公園管理業務移撥回區公所，會將8年前移給工務局的人力與預算再移撥回來，也會看現在的業務預算現況增減調整，一定會照過去足夠的人力配置，至於半年時間會不會有空窗期？方表示，儘管組織編制還沒修，但只是將過去工務局人力配置回來，人力不變。

議員秦慧珠表示，鄰里公園以前是由區公所經建科管理，不過柯文哲任內，覺得基於政策一條鞭，從區公所移到工務局，的確一度引發里長抱怨，因區長很買里長的帳，但工務局非里長的第一線對口，有時候里長的建議會被排到後面處理，才引發不滿，她認為現在業務再度移撥回來有利有弊，但涉及的人力、預算配套要處理好。