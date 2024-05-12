經費不夠用...里長自掏腰包買康乃馨 北市民政局擬調整里鄰建設金

台北市2009年起針對市內436個里，每年補助30萬元的里鄰建設經費，用於硬體修繕或舉辦課程活動，但隨著物價上漲，有里長認為應調整增加，議員也直言，新北、桃園都已調高至60萬元，北市應跟進，並依里的大小、人口數分級距給經費。民政局表示，目前朝兩方向研擬，分別是基準經費增加10萬或級距計算重新調整，預計下會期前拍板。

鍾佩玲表示，目前桃園市、新北市里鄰建設經費為60萬元，但台北市從2009年起里內建設經費基準30萬，她認為，里鄰建設經費是用於里內修繕、課程活動舉辦等，建設經費多寡也影響里長可做的服務有多少，台北市預算規模不輸桃園、新北，也應調整調高經費，讓里長可用這筆錢，讓里內得到更多回饋。

鍾佩玲指出，北市共有436個里，但每個里規模大小不一，依現行制度民政局經費基準為30萬，並參考人口、土地面積、土地現值列出級距，但實際查資料發現，其中有8個里人口超過1萬人，但天花板也僅拿40多萬，級距不明顯，對大里不公平，或許台北市的里較多，若要一次調整市府編列預算上會有考量，但針對大里部分，應將級距拉開，突破天花板。

民政局自治行政科長方英祖表示，各里基準為30萬元，但會依照人口數、面積及固定里民活動場所公告土地現值為基準增加經費，目前北市有8個里人口數超過1萬人，共有5個里拿40萬元以上，雖建設經費比桃園、新北少，但北市額外針對沒有活動空間的里，每年補助36萬，讓其找點承租，大約有200多個里有領該補助。

方英組說，考量里內建設經費已多年未調，內部目前規畫朝兩個方向研擬，一種是將現有基準經費統一調高到40萬元級距不做調整；另一種則是維持現有基準30萬，但將級距計算公式調整，讓大小里每年拿建設經費有區隔，預計會在下會期擬定方案，編列預算送議會。