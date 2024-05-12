新北抽水站規畫自動化監控系統 站內無人化更提前防洪
汛期來臨，抽水站防洪工作成重中之重，人員應對要比以往更快更精準，但卻相當不容易。新北水利局就規畫抽水站「自動化監控系統」，可遠端即時掌握各機組設備資訊，不但更能提前防洪，還能達到抽水站無人化目標；規畫已在去年底通過，目前先以新莊塔寮坑二號抽水站為示範站。
面對極端氣候，抽水站肩負防洪重要工作，但面對現在相關機組及附屬設備種類眾多，就現在人工方式操作，往往在啟動一部機組都相當費時且費工，仍影響提前防洪效益。
水利局說明，抽水站目前監視系統是透過監視器設備監看無控制設備功能，目前已規畫「自動化監控系統」，抽水站人員透過自動化監控系統整合各項機組設備，即時性掌握抽水機組相關設備資訊，只要統一於控制室內遠端監控，即可立即且快速掌握抽水機組設備狀況和水位資訊。
水利局表示，抽水站自動化監控系統未來將結合洪水預報系統、AI技術達到智慧化抽水站，可快速透過演算法判讀水位資訊後啟動抽水機組，大幅提升抽水站之防洪操作機制，達到無人化抽水站之目標，亦可提前達到防汛應變效益。
水利局指出，去年11月底已完成自動化系統工程設計作業，工程經費約4600萬元，目前持續向經濟部水利署爭取工程經費；未來完成後並進一步結合上述新北各類智慧化系統，預估需求經費3000萬元。目前規畫以新莊塔寮坑二號抽水站為示範站，優先利用自動化監控系統取代以往人力操作方式，並透過整合既有監視系統，達到自動化監控成效。
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