社福促參案免再經中央認定 新北銀新未來城有望加速

新北三重銀新未來城，目前仍在內政部審議，地方不分藍綠都擔憂胎死腹中。過去內政部都委會，以促參法規定社福設施案件需要經「中央」目的事業主管機關「認定」，不過去年底促參法施行細則修正，已將「中央」二字拿掉，新北市府緊急召開會議由新北市衛生局「認定」該開發案，並在上周將資料補送內政部，銀新未來城開發案有望加速核定。

銀新未來城原址為三重碧華國中舊址，市府2020年規畫為銀新未來城，希望打銀髮住宅、托老、托幼、運動中心等設施，但市府2020年10月報中央審議，共開了3次小組會議，去年2月4日再度補件後，卻石沉大海，至今現場只能低度作為停車場使用，其餘部分荒煙蔓草，讓地方不分藍綠都擔心案件恐胎死腹中。

新北市議員李余典日前在議會質詢時，直言地方對銀新未來城都非常期待，市府除了要持續向中央爭取，掌握進度，更是不能把銀新未來城移到其他地點，千萬不能「胎死腹中」。

衛生局長陳潤秋表示，今年2月內政部都審委員來函要求市府補送認定書，過去因為內政部、衛福部在這部分沒有達成共識，但在去年底促參法法規修正，市府也立刻召集局各局處，確認銀新未來城開案，在上周已經把資料送交內政部，後續審議，就能夠快速進行。

城鄉局都市計畫科長鄭博仁表示，銀新未來城案件已開過3次小組會議，市府在112年2月4日已依照前三次小組資料補件，113年2月1日又再接獲國土署來文要求補充中央目的事業主管機關認定函。

鄭博仁說，其實依照112年12月28日最新修訂實施促參法細則版本，已明確表示社會福利設施得由直轄市或縣市政府自行辦理，無須再由中央目的事業主管機關認定。這部分，市府也在接到公文後，立刻由本案主辦機關衛生局專案認定，已經在上周將資料送至內政部，希望內政部得以加速審議。

對於先前內政部指新北市府提出規畫高強度容積率400%及30%樓地板面積作為商業設施使用，其中把公有土地辦理BOT供企業出租使用，恐會引起適法性及公益性的疑慮。

鄭博仁指出，銀新未來城除提供20%土地做為道路、綠地等公設用地外，也要求要提供至少300輛停車位空間，並特別於細部計畫內設定商業設施比例上限30%，使用項目包含地方所需的教育、文康、文教、展演及運動休閒設施，都是依照民眾建議需求納入；同時，也含括長照所需的家屬喘息旅館、日用品零售、餐飲業等服務，也都在這30%裡頭，這些項目都是兼顧長照社福服務及地方所需，與國內相關社福長照BOT案比較起來，應該有更高公益性。