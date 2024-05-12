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賞螢季成動物路殺高峰期 新北設4處廊道降9成路殺

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市農業局在公園設置4處生態廊道，包括地下涵管、天空廊道及斜坡等防路殺。圖／新北農業局提供
新北市農業局在公園設置4處生態廊道，包括地下涵管、天空廊道及斜坡等防路殺。圖／新北農業局提供

螢火蟲季開跑，土城桐花公園不僅是賞桐景點也是賞螢景點。賞螢車流一多易導致路殺事件，為此農業局在公園設置4處生態廊道，包括地下涵管、天空廊道及斜坡等防路殺。農業局說，廊道設置後，路殺已減少9成。

農業局在桐花公園周邊設置4處生態廊道，第一處是漏斗狀誘導式斜坡，利於龜類爬行，並引導小動物們進入地下涵管生態廊道；第二處是誘導式斜坡下的地下廊道，廊道高度100公分，寬度50公分，可兼容小至中等體型的動物，讓多種小型哺乳動物、類、青蛙等兩棲類動物可以經由廊道安全過路。

第三處是天空廊道，因道路兩側樹冠不相連，故以空中廊道形式讓棲息於樹冠層的動物，如松鼠、樹棲蛇類等，可利用廊道安全抵達對側樹林，曾紀錄到台灣藍鵲停留休息；第四處是修復既有道路涵管，設地下廊道及鋪設菱格網，讓棲息於地表層的動物從地下廊道穿越，並利用菱格網爬行離開道路，減少路殺。

農業局說，據生態調查資料顯示，生態廊道設置後路殺已減少9成。由於現正是賞螢時期，為減少車流、路殺，欲賞花賞螢健行民眾可搭乘捷運藍線至永寧站，於2號出口轉乘藍43延公車往南天母廣場方向，在安家上城站下車，道路旁即為賞螢步道路口。

赤腹松鼠利用天空廊道抵達對側樹林。圖／新北農業局提供
赤腹松鼠利用天空廊道抵達對側樹林。圖／新北農業局提供
螢火蟲季開跑，但賞螢車流一多易導致路殺事件。圖／新北農業局提供
螢火蟲季開跑，但賞螢車流一多易導致路殺事件。圖／新北農業局提供

景點 賞螢

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