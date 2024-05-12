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真的流量密碼！ 蔣萬安二寶起床氣抱腿…網：臉很臭但超萌

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，狂按讚。圖／引用自蔣萬安臉書
今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，狂按讚。圖／引用自蔣萬安臉書

今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，短短不到12小時，已上萬網友按讚、數百留言，因二寶比爸爸還搶鏡，有網友看到二寶可愛模樣整個融化，留言說「就喜歡抱爸拔腳腳，沒有哭鬧很乖喔」、「臉很臭~依舊很萌很可愛」、「好像哥哥耶！除了睏應該也怕生，太可愛了」。

由於先前蔣萬安三寶出席公開活動時，緊抓著爸爸蔣萬安大拇指，引發網友狂按讚，這次二寶猛爆大腿，也讓網友直呼，起床氣...，真的太可愛了！

今天母親節，蔣萬安也在臉書祝大家母親節快樂，至於蔣市長怎麼過母親節，除了昨天回家已經先送太太一束漂亮的花，昨天也把二寶帶出門跑行程放電，減輕太太的負擔，今天再跟全家人一起吃飯，這就是摩羯男務實的浪漫。

至於帶二寶出席小小英雄運動會，蔣也在臉書說，看到爸爸媽媽們帶著家中寶貝全員出動，參加第二屆小小英雄運動會，一起體驗跑步、體操、羽毛球、跆拳道等等各項運動，看到孩子開心的笑容，就是為人父母最大的心願。

蔣也說，雖然我家這隻有點愛睏，一直到踢足球才出現了笑容，但他想這就是運動帶來的魅力，讓運動向下紮根，從小培養運動興趣和精神，大家都是最棒的小小運動員。

今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，狂按讚。圖／引用自蔣萬安臉書
今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，狂按讚。圖／引用自蔣萬安臉書
今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，狂按讚。圖／引用自蔣萬安臉書
今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，狂按讚。圖／引用自蔣萬安臉書

蔣萬安 運動

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