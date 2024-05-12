聽新聞
test
0:00 / 0:00
真的流量密碼！ 蔣萬安二寶起床氣抱腿…網：臉很臭但超萌
今天母親節，台北市長蔣萬安在臉書貼出昨天帶二寶參加「小小英雄運動會」活動照片，二寶的起床氣萌翻網友，短短不到12小時，已上萬網友按讚、數百留言，因二寶比爸爸還搶鏡，有網友看到二寶可愛模樣整個融化，留言說「就喜歡抱爸拔腳腳，沒有哭鬧很乖喔」、「臉很臭~依舊很萌很可愛」、「好像哥哥耶！除了睏應該也怕生，太可愛了」。
由於先前蔣萬安三寶出席公開活動時，緊抓著爸爸蔣萬安大拇指，引發網友狂按讚，這次二寶猛爆大腿，也讓網友直呼，起床氣...，真的太可愛了！
今天母親節，蔣萬安也在臉書祝大家母親節快樂，至於蔣市長怎麼過母親節，除了昨天回家已經先送太太一束漂亮的花，昨天也把二寶帶出門跑行程放電，減輕太太的負擔，今天再跟全家人一起吃飯，這就是摩羯男務實的浪漫。
至於帶二寶出席小小英雄運動會，蔣也在臉書說，看到爸爸媽媽們帶著家中寶貝全員出動，參加第二屆小小英雄運動會，一起體驗跑步、體操、羽毛球、跆拳道等等各項運動，看到孩子開心的笑容，就是為人父母最大的心願。
蔣也說，雖然我家這隻有點愛睏，一直到踢足球才出現了笑容，但他想這就是運動帶來的魅力，讓運動向下紮根，從小培養運動興趣和精神，大家都是最棒的小小運動員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言