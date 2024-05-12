人行道可否停車 已成地方難題

北大特區居住約6萬人，1年被開立超過破萬張違停罰單、平均一天達28.7張，台北大學周邊商店立林、路幅狹小成違停熱點，居民買餐點就可能被檢舉，苦不堪言，向議員陳情。市府城鄉局表示，人行道及退縮綠軸區域已明訂不能停車。

北大派出所統計，去年北大特區共開出車輛違停件數汽車6387件、機車4098件，多數違停取締集中在台北大學周邊商店林立的國學街及國際一、二街。

不少餐廳店家，緊鄰道路僅雙向單線車道且皆畫設紅線，人行道及縮綠軸也已明訂不能停車，不少汽、機車駕駛下車購物就在紅線臨停造成車流回堵。

北大特區2016年就公告實施列出15條路段為「都計範圍內退縮綠軸空間為道交處罰條例」適用範圍，意即路段內的退縮綠軸視同人行道不准停車，進而造就特區內寬廣舒適的人行步道空間。

龍恩里長黃家賢表示，北大商場前廣場雖有許多機車停車，但其實都是違規停車，只要被檢舉警方就會開單，呼籲民眾要將車輛停在停車場等合法停車場地。

議員呂家愷表示，許多駕駛被開單苦不堪言，由於北大特區內的社區下方退縮綠軸多為社區土地，是否開放停車應要以當地居民意見為主。

新北城鄉局表示，北大退縮綠軸屬私人社區土地範圍，曾經有多處社區陳情違規停車亂象而認定屬於道交條例其他供公眾通行地區以利執法，退縮綠軸是屬於退縮人行及緣化空間，是否可以設置停車彎及停車空間，回歸交通主管機關相關規定辦理。