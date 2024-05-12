塭仔圳抽水站流標8次 議員批誇張

新莊塭仔圳地區將開發，預計帶來大批人潮，但當地長期有水患問題，水利局要蓋塔3抽水站，完工後可以處理家戶廢水及增加大漢溪排水量能，但塔3站連續開標8次都流標，議員批水利局態度不積極。水利局回應，因缺工缺料導致流標多次，目前已有廠商表達投標意願。

塭仔圳地區分為第一、二區推動，但當地梅雨季到颱風季期間，常因瞬間雨勢太大、雨水宣洩不及，而有住家、道路積淹水問題。在地居民表示，過往只要淹水，學校都要停課，又要煩惱家具是否毀損，而輔仁大學位於塭仔圳中心，每逢大雨就淹水，中美堂周邊也會積水，被戲稱「中美湖」。

為解決區內低地排水，水利局規畫建設塔3抽水站，盼強化排水量能。市議員翁震州指出，塔3抽水站連續開標8次都流標，非常誇張，到底是金額太低還是內容有問題？他批評水利局態度不夠積極。

翁震州指出，塭仔圳第二區範圍旁邊就是大漢溪，排水量大又長年淤積，塭仔圳第二區完成開發後，就有大量人口進駐，塔3站就是為此規畫，若沒有及早做完，面對大量的家戶廢水、強降雨來襲，導致水量從溝渠溢出，造成淹水怎麼辦？塔3站工期至少要3年，當然要趕在塭仔圳完工前做好。

水利局說明，塔3站發包時間因面臨大環境缺工缺料，導致8次流標。已針對標案內容、工期、經費檢討調整。目前已有廠商表達有投標意願，且有數家廠商領標。

水利局回應，另考量塔寮坑溪出口抽水能量不足問題，於該工程中納入塔寮坑溪分洪工程，配合重劃區內新設的分流箱涵，分洪塔寮坑溪部分流量，利用塔三抽水站，抽至大漢溪，一併有效解決原塔寮坑溪出口抽排能量不足問題，工期990天，總經費約14億元。

塭仔圳重劃工程預計2026年完工，地政局表示，目前正施作民生地下管線工程，也有施作多個排水箱涵，遇到強降雨時可把雨水網貴子坑溪及二重疏洪道排放。

另也有公共建設用地下規畫超過10個滯洪池，可暫存來不及排放的雨水，如廣停三地下停車場是區內第一個完工的滯洪池。