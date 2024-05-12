北市變電所延宕 4區建案恐限電

全台跳電事件頻傳，市場傳出因松湖變電所延宕20年，恐引發北市內湖、松山、南港及中山新建案沒電可用危機。建商證實，近期收到台電來函告知，上述四區因民生用電成長，若再新增用戶申請用電，恐引發供電瓶頸，必須同意配合裝設遙控卸載裝置，採有條件供電，不過這也代表未來這四區新案，有可能讓民眾面臨「入住卻沒電」風險。

台電證實，為穩定電網，上述地區恐面臨大型建案或用電量大的新增用戶無法供電情況，估計須等到2025年底松湖臨時變電所完工後，才會稍有舒緩。

北市內湖、松山、南港及中山4區有超過20件重大開發案，都因受限電力供應不足，被要求限電，也讓在地未來發展受到阻礙，各區都有新建案推出中。

建商憂慮上述4區新建案須加裝遙控卸載裝置，每套約20萬元，雖然不貴，但未來將受台電控制，萬一電壓不夠，這些新屋住戶會是首當其衝受害者，且未來新建案拿到使照，也無法確保能給多少電力，擔心民眾交屋要面臨限電危機，盼政府、台電趕快解決。

據台電台北北區營業處書函資料顯示，因北市中山、松山、內湖、南港區屬於供電瓶頸地區，該地區161kV沙止～民權兩回線及161kV南港～八連兩回線，若發生一回線事故時，將分別超載18%及11%以上，須緊急停電影響約1.8萬戶，雖已規畫興建松湖超高壓變電所解決，但在工程完成前，前述線路須因應區域民生用電成長，若再考慮此區新增設用戶申請用電，勢將擴大該地區供電瓶頸影響範圍，以致上述4區既有系統已無裕度供用戶申請用電。

台電表示，這4區超過100瓩的新申請案，會要求同意加裝遙控卸載裝置，以維持電力系統安全運作。該區一旦供電飽和，為避免線路跳脫停電，就會卸載新申請的用電戶；不過，新申請用電戶至今還未出現被卸載情況，未來進入夏季用電高峰，要視實際用電情況而定。

台北市府已同意興建松湖變電所，預計2029年完工。北市府也同意台電興建松湖臨時變電所，預計2025年完成，紓緩供電吃緊。目前松湖臨時變電所工程仍待北市府核發施工許可，正式變電所的土建工程已施工中。