保障外送員 「不得片面調降報酬」

外送員平台業者片面調整外送單金額，等同變相減薪。議員苗博雅指出，北市雖有訂定外送平台業者管理自治條例，但沒規定業者不可以調降報酬，等於「狗吠火車」，要求北市研議制定網路外送平台勞務契約示範條款，不能任意調降計算公式。勞動局承諾，2個月內研議。

比較外送員報酬，據某平台2019年基本費有60元，2020年變42元，2021年僅30元，有外送員舉例，2020年多跑了將近12小時，多跑49單，因為被降薪，雖然跑得多，收入反而比往年少了將近600元。

苗博雅指出，勞動局是主管機關，有行政指導權力，主管機關可以訂定示範條款，載明重要權利義務事項，至少符合普遍最低保護，包括不能任意調降計算公式，把示範條款定出來，告訴外送員政府認為的「地板」在那裡。

苗博雅表示，市府如果不訂、不敢講「地板」在哪，找業者來喬半天，對外送員最在乎的薪資跟停權，完全沒作用，外送員在意的是報酬，要的是薪資、工作權利不能被片面調降、停權，這是數萬外送員最在乎的事。

北市勞動局長高寶華說，依勞動局的立場，外送員與平台只能說叫做「類雇傭」關係，且依勞動局的職權，就是因為北市有定自治條例，希望能透過條例，約束業者對外送員送單價錢，不能自己調整，而是要先跟勞工溝通，而且要徵求意見。

針對示範條款，高寶華說，承諾2個月內研議。勞動局指出，將針對包括不得片面調整外送員報酬、停權等，研議示範條款，完成後將函送外送平台業者參考。