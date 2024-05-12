台版秋葉原 Y區地下街好熱鬧

台北車站Z區地下街沒落，但Y區地下街不管平日或假日，都有絡繹不絕的人潮，來逛席捲全台的動漫模型、扭蛋、一番賞等店家，Y區理事主席劉育豪說，店家們有共識要讓地下街共好，出資編列預算改善公共設施，使業績以10%以上成長。

走到Y區地下街，不時會看見遊客提著滿滿購物袋，裝著不是公仔、遊戲主機，堪稱台版秋葉原，地下街前後端也有日常服飾雜貨、東南亞料理。台北地下街行政服務中心副理張慧芸說，為了抓住客群，地下街一年三檔滿額抽獎活動，利用滿額折扣，自然有更多的吸力，讓民眾前來購物。

張慧芸也說，前後歷經10多年的轉變摸索，Y區地下街才打造出一條獨特、屬於自己的風格，但最重要是「不要看眼前賺多少，而是能帶入多少人潮。」若能帶來龐大人潮，地下街可以近乎免費提供場地舞台。

與Z區商家同為中華商城的拆遷戶，也採自理自管模式，劉育豪說，市府很難挹注資源，所幸攤商們有志一同，認為購物環境是留住顧客關鍵，這幾年建置了Y27電扶梯，「這筆費用就存了10多年，耗資2千多萬。」還有Y26號出入口等美化改建等，現在正著手Y7的出入口設施。

劉育豪說，改善之後，Y區地下街的業績每年都有10%到20%的成長，不過目前買氣仍未回歸到疫情前，一方面是中國大陸遊客尚未開放，另一方面是台灣人多半都去日本玩，相信之後的成長仍可期。

尤其，聯通的「台北雙星」正在動工，建築體逐漸拔升，預計2027年完工。劉育豪認為，未來勢必會有更大量人流湧入，市府可以將地下街作為賣點，帶動起整個商圈共榮。