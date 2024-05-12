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曾是文青聖地 Z區地下街喊救命

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
Z區地下街業者感嘆，通往北車捷運站的手扶梯，永遠會有一側待修。記者邱書昱／攝影
Z區地下街業者感嘆，通往北車捷運站的手扶梯，永遠會有一側待修。記者邱書昱／攝影

台北地下街Z區連著台北車站書店街，曾是「文青聖地」，但隨著書店一間間收攤，Z區地下街跟著沒落，近年出入口常淹水，連電扶梯也故障，商圈理事長無奈，招商狀況差，商圈收入短缺無法修繕，盼市府導入資源協助。市場處表示，評估作雨遮、電梯、電扶梯等設施可行性，盼從環境改善著手，提升招商能力。

忠孝西路一段與重慶北路一段交界處，是Z區地下街的尾端出入口，也是通往台北車站的地下通廊，不少旅客、遊客往返，議員徐立信指出，該處樓梯口多年滲水殘留下大片水漬，進到室內後燈光昏暗，至少10間店鋪拉下鐵門，招商成效不彰，再往前走，地面、屋頂都缺乏翻新。

在快要抵達台北車站捷運時的電扶梯，經常有一邊故障維修，對手提行李的觀光客來說相當不便，徐立信認為，該地下街可說是「台北門面」，應該要完善打理。

Z區地下街合作社理事主席王金祥說，店家都是早年從中華商場搬來安置，採自理自管方式經營，疫情過後，招商情況低迷，公共設施修繕都難以自掏腰包處理，尤其電扶梯老舊，廠商建議全面汰換更新，但對拮据的合作社來說又是一大筆開銷。

王金祥說，合作社只負責行銷、公共領域的管理，無權管理店鋪的招商，最多僅能請店家聯繫商業仲介協助，最主要仍是經營者的觀念要改變。

市場處市場輔導科長何相慶表示，目前辦理站前地下街出入口增設雨遮工程，並委託事務所評估Z5出口增設電扶梯、Z9出口增設電梯的可行性，提供民眾良好的購物環境。

何相慶說，站前地下街攤商為原本中華商場拆遷戶，每個安置戶經營理念有不同，市府持續督促合作社，期盼大家集思廣益拋出新的經營理念。

熟悉地下街商業模式的業者形容，每間店鋪都是一個老闆，因此都要靠自行招商，否則容易陷入合約等私人糾紛，因此也難以像百貨公司的櫃位，協助招商或剔除不適合的店家等。

中華商場 台北車站 電梯

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