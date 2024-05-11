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403地震後天花板塌、書籍泡水 國台圖暫停開放到明年3月底

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供

位於新北中和的國立台灣圖書館近日沒有對外開放，不少民眾好奇怎麼突然封館這麼久，國台圖表示，受到403大地震影響，各樓層設施設備嚴重受損，為維護公共安全及讀者權益，需爭取時效進行整建及修復，以盡速重建及復原，3樓及5至6樓閱覽區域暫停開放至明年3月31日。

國台圖指出，當天地震影響，造成各樓層空調箱風管破裂，3樓、5樓及6樓閱覽區棧板墜落、消防管線斷裂、風管及線路墜落，消防設備偵煙探測器故障。

國台圖表示，行政區及書庫區天花板及牆面大量滲漏水，導致天花板崩落，牆壁浸泡水損毀嚴重；另天花板骨架震後扭曲變形導致燈具掉落損毀，隔間牆裂縫及各樓層廁所磁磚膨空剝落。另外，各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌；閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。

國台圖表示，本館服務型態改變，但線上及紙本服務品質不變，希盼災後復原階段能在公共安全及消防安全兼顧前提下一次到位，不便之處，敬請各位讀者海涵至盼。

地震導致國立臺灣圖書館行政區及書庫區天花板及牆面大量滲漏水，導致天花板崩落。圖／國台圖提供
地震導致國立臺灣圖書館行政區及書庫區天花板及牆面大量滲漏水，導致天花板崩落。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
各樓層讀者區及特藏書庫區書架大量歪斜倒塌。圖／國台圖提供
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供
受403地震影響，閱覽圖書區受水損影響大面積淹水，書籍水損嚴重。圖／國台圖提供

國立台灣圖書館 地震 天花板

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