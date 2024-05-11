林口竹林山觀音寺千人健走祈福 毛寶貝齊步走
新北市林口區公所今天在竹林山觀音寺舉行親子健走祈福活動，民眾熱情參與外，還有毛寶貝一起齊步走，母親節前夕歡聚一堂。
區公所發布新聞稿表示，今年健走活動擴大舉辦並與竹林山觀音寺合辦，民眾運動之餘也能認識台灣傳統民俗文化，並可欣賞沿途風景。
區公所表示，舉辦第2年的母親節健走活動，全長3.5公里，今年吸引超過2000人報名，還有民眾帶著自家狗狗、貓咪、兔子及鳥參加寵物組，趣味十足。
區長廖武輝告訴中央社記者，去年約1000人參加，因活動迴響良好，今年擴大辦理，超過2000人報名，其中400人帶寵物健走。他表示林口居住許多親子家庭與退休人員，今天也一起參加健走，只要民眾反應好會再辦理。
財團法人竹林山觀音寺董事長黃火旺表示，竹林山觀音寺是大林口地區信仰中心，今年在廟前廣場展示各式古董車，讓民眾可以和骨董車拍照留念。
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