新壽曾赴市府討論移轉北士科地上權 議員質疑密會

議員林延鳳指出，新光人壽派人在3月28日赴市府拜會討論北士科園區T17、T18移轉地上權，卻無會議紀錄，質疑是密會。市府表示，此為禮貌性拜會並且告知未取得使照前不能移轉。

台北市議會昨天召開北投士林科技園區T16、T17、T18地上權招商過程疑義等4案進行專案報告，市長蔣萬安率市府官員列席報告並備詢。

民進黨籍議員林延鳳質詢先問蔣萬安是否知道新光人壽曾派員與市府人員開會。蔣萬安答詢據他了解是沒有。

林延鳳接著表示，但新光人壽在3月28日曾派員到市府與法務局等官員討論移轉地上權，新壽應知道移轉地上權前須先取得建物使用執照，還刻意拜會市府，認為是想闖關，且經調資料，市府竟無會議紀錄，質疑為密會。

她說，北市府應要求新壽準備賠償延宕拖累地方開發的相關損失，且建議重新議約並針對權利金重新談判。

北市法務局發布新聞資料表示，有關3月28日新光人壽至法務局陳述意見室拜會，討論移轉、設定、信託地上權問題的行程，屬禮貌性拜會，非正式會議，所以無會議紀錄及錄音，會議時間及與會人員，皆配合議員問政及索資如實提供，非議員所稱密會。

法務局指出，新光人壽由陳姓副總出席，北市府由法務局長連堂凱、地政局長陳信良等人與會，雙方僅就契約第4.4條執行做意見交流討論有關地上權移轉、設定負擔與信託約定。

法務局表示，至於業者有無移轉地上權，不便代新光人壽說明，依合約規定，業者未取得建物使用執照前，不能移轉地上權與第三人。

針對議員指蔣萬安不知新光人壽密會一事，北市府副發言人郭音蘭透過文字訊息回應，蔣萬安答詢時已說明自己未密會新光人壽，更無府級長官行程，而議員索資拿到行程內容，為局處行程且為禮貌性拜會和意見交流，且局處已明確表達態度，未取得使照前不能移轉。