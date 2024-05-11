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新北大都會公園推打卡新亮點 6米高幸福熊帶你走入奇幻世界

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
圖／取自新北市政府
圖／取自新北市政府

新北大都會公園推出打卡新亮點——「花開水岸•春日藝遊展」，結合藝術家的巧手和插畫家獨家創作，將春夏生機勃勃和繽紛色彩轉化為一朵朵藝術的花。

新北市高灘處處長張修銘表示，今年以「花開水岸•春日藝遊」的構想，邀請到插畫藝術家潘心屏（Hsinping Pan）在園區內創作「奇幻藝花園」及6米高的幸福熊，以及編織藝術家楊海茜親手打造4米高「織夢花傘」；此外捷運三重站進入大都會公園的入口，打造一條五彩繽紛的「春光物語」光影廊道。

當夜幕降臨，「花開水岸•春日藝遊展」結合燈光效果，展現出與白天截然不同的魅力，「織夢花傘」在燈光的照射下，立體鉤織花朵發出螢光色澤，生動地呈現春日百花盛開的夢幻氛圍。「幻彩之花」的創作地景也與草地上的樹影相互映襯，展現如同鑽石般耀眼的視覺效果，忽明忽滅，營造出一幕如夢似幻的春夜魔幻島嶼景象，讓大都會的夜晚變得更加生動而迷人。

聚傳媒

三重 藝術家

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