淡海居民抗議公園縮減 警：新市鎮治安救災所需

新北在淡海新市鎮將增設派出所與消防分隊，當地民眾不滿，認為犧牲公園綠地影響減碳；警方今天表示，已盡可能保留公園面積維持功能。因應治安與救護需求，5月底將重新招標。

淡海新市鎮民眾組成「公七公園自救會」，日前向民進黨市議員鄭宇恩陳情，抗議「淡水警分局新市派出所、淡海捷運警察分隊及淡海消防分隊共構工程案」。

陳情民眾認為，公園猶如淡海新市鎮的肺，共構工程將犧牲公園綠地，大開全球節能減碳、對抗地球暖化的倒車，且當地交通擁塞，不符合警消出勤迅速的基本條件。

消防局今天回應中央社記者詢問表示，內政部開發淡海新市鎮，並規劃交通路網，已有大量人口移居，及建築物高層化、集中化趨勢，區域救災、救護需求迫切增加。經評估，實有必要增設淡海消防分隊，以因應需求。

淡水警察分局告訴記者，淡海新市鎮屬中央重劃區，除機關、學校、停車場及公園用地所有權為新北市府外，其餘土地所有權都是中央。唯一的機關用地已興建淡水區公所，除「公七公園」外，已無市有土地供新建警消廳舍。

警方說，都依照內政部都市設計審議委員會意見，盡可能保留公園大部分面積，且往公園東南方向移動，採合棟設計，內政部於112年4月同意核定。

警方說，發包工程歷經4次開標，都無廠商投標。警局已於4月簽准增加預算，預計5月底前重新上網招標。

國民黨籍市議員陳偉杰說，對陳情已轉達相關局處，他4月26日在市議會質詢時，也要求以最佳方案加速警消進駐，保障淡海新市鎮安全無虞。

陳偉杰說，警民比例嚴重失衡，消防人力也嚴重不足。新設立警察與消防機關已定案，盼市府好好與地方民眾溝通。