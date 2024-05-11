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凱擘大寬頻大規模斷網 北市消保官：邀業者下周說明

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午參加「2024年中華奧會 第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午參加「2024年中華奧會 第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪。記者楊正海／攝影

凱擘大寬頻昨因火警發生大規模斷網事故，不少用戶抱怨，凱擘卻毫無反應，昨下午近3時才發公告致歉，引爆民怨，凱擘承諾做出補償，受影響用戶將可費用減免。台北市長蔣萬安上午受訪表示，如果有需要，市府會全力協助市民後續的求償，北市消保官也表示，已請業者下周至北市府說明，並要求業者積極處理。

台北市長蔣萬安上午參加「2024年中華奧會 第2屆小小英雄運動會」開幕典禮受訪，針對港、湖、信義區凱擘大規模斷網，是否需賠償，蔣萬安說，昨天確實在內湖、南港、信義區，很多戶發生凱擘斷網斷訊的事情，他已經請法務局消保官去了解整個情形，而且也會要求凱擘到市府來做說明，如果有需要，市府都會全力協助市民後續的求償。

北市簡任消保官龔千雅表示，市府消保官已請凱擘業者研議相關補償方案，將盡速會同主管機關觀光傳播局及中央國家通訊傳播委員會(NCC)，也已請業者下周至北市府說明。

北市消保官龔千雅。報系資料照
北市消保官龔千雅。報系資料照

消保官 蔣萬安

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